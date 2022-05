Les Russes sous le joug de la censure

Deux mois après l’invasion de l’Ukraine, les Russes vivent une période de répression accrue. Propagande, délation et désinformation sont revenues en force, comme au temps de la guerre froide.

Depuis l'adoption, le 4 mars, d’une loi prévoyant jusqu’à 15 ans de prison pour toute personne publiant des informations mensongères sur l’armée, une chape de plomb s’est abattue sur le pays.

La censure militaire a eu des conséquences désastreuses sur la liberté de la presse, souligne Jeanne Cavelier, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale de Reporters sans frontières (RSF). La grande majorité des médias indépendants ont été soit bloqués, soit forcés de suspendre leurs activités . Des centaines de journalistes ont quitté le pays ou tentent de le faire.

La presse nationale a été ciblée, mais aussi les médias locaux. RSF rapporte le cas de plusieurs journalistes ou propriétaires de médias qui ont été condamnés pour des articles discréditant l’armée russe et obligés de payer de fortes amendes. C’est le cas notamment de Sergueï Mikhaïlov, de l’hebdomadaire Listok, de Mikhaïl Afanassiev, du journal en ligne Novy Fokus, et de Maria Ponomarenko, du site de nouvelles RusNews, qui risquent plusieurs années de prison.

Plusieurs journalistes ont reçu des amendes ou ont été emprisonnés pour avoir bravé la loi du 4 mars ou celle du 22 mars, qui vise à punir les informations mensongères sur l'action des organes d’État russes à l'étranger. D'autres ont été arrêtés pour avoir couvert des manifestations contre la guerre.

La journaliste Marina Ovsiannikova avait été arrêtée et condamnée à payer une amende pour avoir dénoncé la guerre à Pervy Kanal. Elle risque 15 ans de prison. Photo : Twitter/@Kira_Yarmysh

Ces lois permettent d’englober toutes sortes de situations, explique Jeanne Cavelier. Comme toutes les lois qui visent la liberté d'expression en Russie, elles sont extrêmement vagues. Si vous faites un reportage sur la hausse des prix en disant que c'est la conséquence de l'opération spéciale russe en Ukraine, ça peut être considéré comme un discrédit de l'armée russe.

« Tout est soumis à l'interprétation des juges, qui subissent les pressions du pouvoir. C’est la loi de l'arbitraire. » — Une citation de Jeanne Cavelier, Reporters sans frontières

Plusieurs médias étrangers, dont CNN, le New York Times et Radio-Canada, ont préféré retirer leurs correspondants en Russie pour ne pas les exposer aux poursuites pénales.

Comme les journalistes, les simples citoyens utilisateurs de réseaux sociaux peuvent aussi recevoir une amende ou être emprisonnés pour avoir partagé de l’information qui déplaît aux autorités. Le site russophone Meduza, basé en Lettonie, rapporte ainsi le cas d’un enfant de 11 ans de la région de Volgograd mis en garde à vue pour avoir discrédité l'armée russe sur les réseaux sociaux.

C'est la liberté d'expression dans son ensemble qui est visée , croit Mme Cavelier.

RSF s’inquiète de l’adoption prochaine d’une autre loi qui prévoit d'annuler la licence des médias russes et étrangers et de les bloquer immédiatement s’ils diffusent de fausses informations sur l’armée, s’ils manquent de respect aux autorités ou s’ils appellent à participer à des événements non autorisés . Les médias étrangers pourraient également être bloqués en représailles si leur État d’origine restreint l’accès à un média russe.

Les médias canadiens et européens pourraient être visés, puisque le Canada et l’Union européenne ont bloqué l’accès aux sites web des médias d’État RT et Sputnik.

La radio russe indépendante Écho de Moscou a annoncé le 3 mars son autodissolution après avoir été interdite d’antenne en raison de sa couverture de l'invasion de l'Ukraine. Photo : afp via getty images

Depuis le début de son offensive en Ukraine, la Russie a interdit de nombreux médias locaux et étrangers, ainsi que les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.

« La Russie va se transformer en trou noir de l'information. » — Une citation de Jeanne Cavelier, Reporters sans frontières

Pour aider les journalistes en exil à se réorganiser et à poursuivre leur travail, RSF a mis en place un fonds dédié qui a permis notamment au célèbre journal Novaïa Gazeta (qui avait suspendu ses activités en mars) de renaître et de commencer ses publications en ligne sous le nom de Novaïa Gazeta Europe.

L’idée, c'est d'essayer de faire en sorte que le journalisme russe continue d'exister, qu’on puisse continuer à enquêter, même à l'extérieur du pays , explique Jeanne Cavelier.

Exil de masse

Cette chape de plomb, c’est ce qui pousse non seulement les journalistes, mais aussi des dizaines de milliers de Russes à fuir leur pays.

Plus de 50 000 Russes se sont exilés en Géorgie ou en Arménie, des pays voisins qui ne leur exigent pas de visa d’entrée, et des dizaines de milliers d’autres sont en Azerbaïdjan, en Turquie, en Grèce ou en Bulgarie, notamment.

C'est un vrai exode qu'on peut comparer à l'exode après la révolution russe en 1917 , observe Vera Ageeva, doctorante à Sciences Po Paris.

Une famille russe arrive à Erevan, capitale de l'Arménie, pour s'y installer, le 10 mars 2022. Photo : Getty Images / KAREN MINASYAN

L'intelligentsia part, mais aussi les travailleurs qualifiés, explique Mme Ageeva, citant l’exemple de spécialistes de l’intelligence artificielle dont au moins 70 000 prévoyaient partir en avril, selon l'Association russe des communications électroniques. L’entreprise russe Yandex, spécialisée dans le domaine, a même ouvert un bureau à Erevan, en Arménie, pour permettre à ses employés exilés de continuer à travailler à distance, raconte Vera Ageeva.

Elle-même a quitté Saint-Pétersbourg en 2019, sentant que la situation se détériorait. J'étais professeure à l'université, et quand je réfléchissais à ma carrière académique en Russie, j'étais assez pessimiste parce que je voyais que pour la Russie, au niveau politique, il y avait deux scénarios : un scénario mauvais et un scénario encore pire. Je ne voyais pas comment ce régime pouvait finir bien.

Une réalité que constate également Anne Le Huérou, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre, associée au Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen. Parmi ceux qui partent, on retrouve des opposants, de jeunes hommes qui ont l’âge de faire leur service militaire et ont peur d'être envoyés à la guerre, ainsi que beaucoup de chercheurs, d'intellectuels et de journalistes, qui essaient de recréer une sorte de communauté en exil.

Partir ou rester? Le choix n’est pas facile.

Est-ce que ceux qui partent sont lâches? Ou est-ce que ce sont ceux qui restent qui le sont parce qu'ils collaborent? se demande Anne Le Huérou. C’est une question très débattue en Russie.

Vladimir Ovchinnikov, 84 ans, peint des murales à Borovsk, 100 km au sud-ouest de Moscou, depuis des décennies. Il a reçu une amende pour ses dessins contre la guerre en Ukraine, qui ont été effacés. Photo : Getty Images

L’exil n’est pas possible pour tout le monde. Refaire sa vie ailleurs, quand on ne parle que le russe ou que l’on n’a pas de diplômes, c’est loin d’être évident, explique Vera Ageeva.

Il y a pas mal de gens qui ont des parents âgés, dont ils doivent prendre soin. D’autres ont des enfants, illustre-t-elle. Et il y en a d’autres qui disent : on ne veut pas quitter notre pays, pourquoi nous devons le faire? On veut vivre ici. Nous sommes contre tout ce qui se passe, mais c'est notre maison, c'est notre patrie, c'est notre famille ici.

Le père d’une de ses amies, médecin spécialiste, a été arrêté pour avoir manifesté contre la guerre. Il risque une peine de prison. Mais il n’a pas voulu partir, parce qu'il ne connaît pas de langue étrangère , explique Mme Ageeva.

À côté de ceux qui s’opposent explicitement, d’autres endurent la situation même s’ils sont en désaccord avec les autorités, croit Anne Le Huérou.

« Il y a des lignes rouges qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. » — Une citation de Anne Le Huérou, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

Il y a tout un tas de gens qui savent bien que [le discours des autorités] c'est n'importe quoi, mais ils n’ont pas envie, ou pas le courage, de franchir le pas d'un désaccord, d'une forme de dissidence, voire d'un exil, s'ils ont un bon job, une maison, des enfants qui font des études, un plan de carrière, etc., avance-t-elle. Ils continuent de s'accrocher à ça.

D’autres se protègent, par un mécanisme un peu inconscient, croit Mme Le Huérou. C'est tellement énorme [la propagande] qu'arrêter d'y croire, ça veut dire que tout ce à quoi on a cru avant va s'écrouler. Parce que si on nous ment comme ça aujourd'hui, alors c'est que le reste aussi c’était des mensonges. Il y a une confrontation au réel qui est presque impossible.

En date du 12 avril, 15 425 Russes avaient été arrêtés pour avoir manifesté publiquement leur opposition à la guerre selon l’ONG OVD-Info. Photo : AFP / -

Un État policier

Ce sont surtout les jeunes qui affichent publiquement leur opposition à la guerre, constate Vera Ageeva.

Je continue à donner des cours à distance en Russie, je parle avec les étudiants et la très grande majorité d’entre eux sont contre la guerre, raconte-t-elle. Ils me disent que le dialogue avec leurs parents est désastreux. Les parents répètent mot à mot la propagande de la télé. Pour les jeunes, c'est tragique parce qu'ils les aiment, mais ils ne peuvent pas être d'accord avec leurs parents qui soutiennent la guerre et qui justifient tout ce que fait le régime de Poutine.

Anne Le Huérou raconte, elle aussi, avoir entendu des cas très durs à l'intérieur des familles de personnes qui presque renient leurs enfants ou les traitent de cinquième colonne parce qu’ils s’opposent à la guerre .

Cependant, nuance-t-elle, il y a aussi beaucoup de jeunes qui adhèrent à la propagande du régime. J’ai une collègue qui donnait des cours à l'Université à Saint-Pétersbourg, et elle me disait qu'elle devait prendre des tranquillisants après les cours tellement [l'ambiance était difficile avec] les étudiants convaincus par la propagande.

« Ce n'est pas qu'une histoire de vieux contre jeunes, de la classe populaire contre l'élite. » — Une citation de Anne Le Huérou, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

Ce qui est clair, c’est qu’un climat oppressif s’installe. À la suite du discours télévisé du président Vladimir Poutine, le 16 mars, dénonçant une cinquième colonne de nationaux traîtres et réclamant une autopurification de la société, les cas de délation se multiplient.

Les médias occidentaux rapportent plusieurs cas d’enseignants dénoncés par leurs élèves pour avoir exprimé leur désaccord avec la guerre.

J’ai des amis à l’université qui savent qu'ils ne doivent plus parler à leurs collègues, qui sont presque tous pour la guerre, précise Anne Le Huérou. Ils ne vont peut-être pas se précipiter pour les dénoncer, mais si un jour ils ont un problème, ils n’hésiteront pas à le faire pour sauver leur peau.

Vera Ageeva raconte avoir entendu des cas de personnes dénoncées par leurs collègues de bureau pour leur opposition à la guerre ou de parents d’élèves dénoncés par d’autres parents ou des enseignants parce qu’ils s’opposent à l’affichage de la lettre Z, symbole de soutien à l’armée russe, à l’école.

Le « Z » se multiplie dans les lieux publics russes en guise d'appui aux troupes déployées en Ukraine. Photo : afp via getty images / -

C'est un réflexe soviétique, ajoute-t-elle. Le gouvernement voit qu'il y a un mouvement dans la société contre la guerre et il essaie de le contrôler. Mais comme la police ne peut pas contrôler chaque parole de chaque personne, si les gens se dénoncent les uns les autres, ça aide le gouvernement.

« Poutine a construit un État policier. Tu ne peux pas t'exprimer, c'est un danger pour ta vie. » — Une citation de Vera Ageeva, doctorante à Sciences Po Paris

Vera Ageeva n’a pas grand espoir de voir les choses changer dans son pays. D’une part, la masse des Russes n’est pas vraiment touchée par le conflit, d’autre part, Vladimir Poutine a bien verrouillé le système, croit-elle.