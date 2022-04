Un habitant des Territoires du Nord-Ouest se retrouve nez à nez avec 40 orignaux

James Blake faisait de la motoneige avec un ami, la semaine dernière, lorsqu'il est tombé sur un large troupeau d’orignaux profitant, comme lui, d’une belle journée ensoleillée.

Étonné, il a attrapé son téléphone pour filmer la scène et a publié la vidéo sur Facebook le 24 avril. Depuis, elle a été vue près de 300 000 fois et a généré 446 commentaires.

Ce troupeau d'orignaux a été aperçu à la frontière du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Photo : facebook: James Blake

La rencontre s’est déroulée près de Little Fish Creek, un lieu situé dans le nord des Territoires du Nord-Ouest, à la frontière avec le Yukon.

Le long de la rivière Fish, on est d’abord tombé sur plusieurs groupes d’orignaux. Dans le premier il y avait cinq individus, six dans le second et encore six dans le troisième. Et après un virage, il y en avait 40 qui attendaient.

Selon James Blake la plupart des ongulés se tenaient debout, avec quelques-uns qui étaient allongés par terre. Ils ont commencé à s’enfuir quand ils ont vu les deux amis arriver.

L’habitant d’Aklavik raconte avoir déjà vu des orignaux par groupe de 8 à 12, mais il se dit étonné d’être tombé sur ce gros groupe d’une quarantaine d’individus. Pourtant, il explique que c’est loin d’être une première dans la région.

J’ai entendu des gens ici dire qu’ils avaient l'habitude d’en voir par troupeau de plus de 100.

C’est aussi ce que confirme une attachée de presse du ministère de l’Environnement des Territoires du Nord-Ouest. Selon Amy Kennedy, le groupe d’orignaux observé dans la vidéo est unique , mais pas complètement inhabituel .

En général, les T.N.-O. ont une densité d'orignaux plus faible que celle observée dans certaines régions du Yukon (par exemple au nord de Faro) et de l'Alaska (par exemple près du Denali). Dans les régions où le nombre et la densité d'orignaux sont plus élevés, il n'est pas rare que des groupes se forment, surtout pendant la saison de reproduction , écrit-elle dans un courriel.

Les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon n’ont pas donné suite à nos demandes d’entrevue d’un biologiste pour expliquer plus en détail ce phénomène.

M. Blake se demande si leur présence peut avoir un lien avec le changement climatique. Avec le réchauffement des températures, ces animaux sont davantage observés dans la région d’Old Crow.

Cela pourrait avoir un lien avec les saules qui poussent de plus en plus dans le nord.

Étant donné l’intérêt que la vidéo de James Blake a suscité, ce dernier ne cache pas que certains des commentaires l’accusant d’avoir poursuivi les orignaux l’ont interpellé. Il tient à donner sa version de l’histoire.

Nous ne harcelions aucun animal, nous n'essayions pas de leur faire du mal. Nous étions juste en train de voyager et ils se trouvaient sur le même chemin.

Avec les informations de Leonard Linklater