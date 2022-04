Agression sexuelle : 15 mois d’emprisonnement pour l’ex-courtier Francis Vallée

L’homme de 40 ans a été reconnu coupable en décembre 2021 d’un chef d’agression sexuelle sur une femme pour des faits remontant à 2011, alors que ceux-ci avaient entretenu une courte relation.

Alors que les observations sur la peine devaient avoir lieu jeudi, la procureure au dossier et l’avocat de M. Vallée ont plutôt présenté une suggestion de peine commune.

La juge Anouk Desaulniers a décrit cette suggestion comme étant une peine clémente à la lumière des faits aggravants et que ce n’est pas la peine que le tribunal aurait imposée .

L’ex-courtier devra se plier à plusieurs conditions. Il sera sous surveillance lors de sa première année de probation. Il lui est interdit d’entrer en contact avec la victime en personne ou via les réseaux sociaux. Il devra poursuivre la thérapie qu’il a entamée et se soumettre à une thérapie additionnelle si nécessaire. Il lui sera interdit de posséder armes, munitions ou explosifs pour 10 ans et il devra s'enregistrer auprès du Registre national des délinquants sexuels.

Francis Vallée est toujours en attente d'une sentence devant son ordre professionnel. Photo : Capture d'écran/francisvallee.com

Procédure d’appel et suspension

Francis Vallée porte en appel la déclaration de culpabilité, mais aucune date d’audience n’a encore été déterminée.

La Cour d'appel du Québec a annoncé en janvier qu'elle accueille cette requête. Si le tribunal en décide ainsi à l'audition de la requête qui lui sera éventuellement présentée, il pourrait y avoir un nouveau procès.

Le permis de courtage de M. Vallée a été suspendu en septembre 2020 à la suite du dépôt de plaintes de comportements inappropriés à son endroit venant de clientes et d’anciennes clientes.

L'ex-courtier est également suspendu de son ordre professionnel depuis août 2021, lorsqu'il a été reconnu coupable par le comité de discipline de l’ OACIQOrganisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec d’avoir enfreint le code de déontologie de la profession à la suite d’audiences sur les plaintes concernant des événements survenus de 2014 à 2020.