Rogers Communications annonce un nouveau centre technologique national à Calgary

L'entreprise a l'intention de mettre en place ce centre à la suite de la clôture de sa proposition de fusion avec Shaw Communications.

Le géant des télécommunications a précisé que le centre s'appellerait Rogers THINKLab. Les emplois y seront axés sur l'ingénierie, les réseaux, le numérique et les technologies de l'information.

Selon l'entreprise, le centre contribuera à la création d'occasions d'affaires grâce à la technologie et créera un bassin de main-d'oeuvre technique hautement qualifiée qui pourra rester au Canada et y travailler.

Rogers Communications a précisé que ce projet faisait partie de l'engagement de 6,5 milliards $ de la société à investir dans l'Ouest canadien, annoncé pour la première fois en mars 2021 dans le cadre de son accord de 26 milliards $ pour acquérir Shaw.

Rogers et Shaw attendent l'approbation réglementaire du Bureau de la concurrence et d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et s'attendent à ce que l'entente soit conclue d'ici la fin du deuxième trimestre.