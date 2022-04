Le Zoo sauvage de Saint-Félicien met ses oiseaux à l’abri de la grippe aviaire

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien prend des mesures préventives pour protéger ses oiseaux contre la grippe aviaire. Ils seront confinés dans des volières et d’autres bâtiments cet été.

Ces restrictions ont pour but d’éviter qu’ils entrent en contact avec les oiseaux migrateurs susceptibles de transmettre la maladie.

On a la chance d’avoir une grande volière, certains oiseaux seront rapatriés à l’intérieur. D’autres seront sur le site, mais loin de la vue du public, à des endroits où il y aura un toit et des filets, et où ils auront accès à l’eau , explique la directrice générale du Zoo sauvage, Lauraine Gagnon.

Les oiseaux seront notamment confinés dans les grandes volières du Zoo sauvage. Photo : Radio-Canada

Le personnel qui travaille auprès de ces animaux est aussi soumis à des mesures spéciales. Ils doivent notamment changer leurs bottes pour éviter les contaminations.

Un attrait en moins pour les touristes

Les visiteurs du zoo ne pourront donc pas observer la quinzaine d’espèces d’oiseaux cet été lors de leur passage. La direction espère que ces changements temporaires n’auront pas d’incidence sur l’achalandage. Je doute que l’impact soit vraiment négatif , mentionne la directrice générale.

« C’est une contrainte que devront affronter toutes les organisations zoologiques. On va devoir retirer des oiseaux s’ils ne sont pas en volière. On espère que les gens vont comprendre. » — Une citation de Lauraine Gagnon, directrice générale, Zoo sauvage de Saint-Félicien

Lauraine Gagnon est la directrice générale du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada

Comme le Zoo de Saint-Félicien, des producteurs agricoles de la région ont eux aussi commencé à adopter des mesures spéciales pour protéger leurs oiseaux.

Aucun cas de grippe aviaire n’a été répertorié jusqu’à maintenant au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D'après les informations de Louis Martineau