Le Championnat canadien de l’encan du bétail de retour après deux ans de pause

Ils seront 38 commissaires-priseurs venus de plusieurs provinces canadiennes à concourir lors de ce Championnat national de l’encan de bétail, au cours duquel 4000 têtes de bétail seront mises en vente.

Selon Brent Brooks, de Northern Livestock Sales, la société qui organise l’édition 2022, les concurrents seront évalués par un jury composé de cinq membres sur la base de critères tels que la clarté, la maîtrise des techniques d'appel d'offres, le professionnalisme et une connaissance générale de l'industrie de la vente de bétail.

« [La vente à l’encan nécessite] des compétences développées par des professionnels dans des écoles spécialisées et des années d'expérience dans le métier. C'est beaucoup de dévouement, et certainement beaucoup de pratique et de nombreuses heures à vendre du bétail. » — Une citation de Brent Brooks, organisateur de l'événement

Brent Brooks indique que l’événement sera ouvert au public : Quiconque souhaite venir voir la vente, rendre visite à certains des participants sera plus que bienvenu.

La vente à l’encan, le Super Bowl des commissaires-priseurs

Champion en 2019 et vainqueur du Stampede de Calgary un an plus tôt, Ryan Konynenbelt estime que la vente de bétail à l’encan est un événement unique pour plusieurs raisons. Il suscite beaucoup d’émotion et, surtout, c’est un événement durant lequel on commercialise essentiellement la subsistance [des] producteurs , explique-t-il.

Le bétail peut se vendre entre 800 $ et 1600 $ par tête, selon divers paramètres. Les commissaires-priseurs doivent tenir compte de facteurs tels que le marché, le poids du bétail et le profil d'acheteurs susceptibles d'être intéressés par tel ou tel type de bétail.

Les ventes à l’encan ne sont pas organisées dans le seul but de cracher des chiffres . Elles permettent aussi aux producteurs de tirer le meilleur parti de leur bétail et au public de découvrir le vrai prix [d'une bête] , affirme Ryan Konynenbelt, qui est par ailleurs le commissaire-priseur du Southern Alberta Livestock Exchange, à Fort MacLeod.

Le Championnat national de vente d’animaux aux enchères aura lieu en marge de la trente-septième assemblée annuelle et du Congrès de l'Association des marchands de bétail du Canada.

