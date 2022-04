Des balados pour apprendre et revitaliser les langues autochtones

Il s’agit d’une initiative autochtone et communautaire visant à contribuer à la mission de l'établissement de préserver, de protéger et d'interpréter l'histoire, la langue, la culture et le patrimoine artistique des Premières Nations, indique l'Université par voie de communiqué.

Actuellement, des fichiers balados sont disponibles en michif, en cri, en déné, en dakota et en saulteaux. D'autres balados dans ces langues et dans d'autres langues seront publiés au fur et à mesure de leur production.

« Nous avons rejoint un cercle étonnant d'enseignants et de gardiens de la langue. » — Une citation de Shannon Avison, superviseure du projet et professeure adjointe à l'Université des Premières Nations du Canada

La professeure adjointe à l'Université des Premières Nations du Canada Shannon Avison se félicite de la réalisation d’un tel projet. Elle reconnaît toutefois que, pour certains enseignants et étudiants, les fichiers balados sont un nouveau format qu’ils vont utiliser.

Certains de nos réalisateurs de balados pîkiskwêwin parlent couramment la langue, d’autres sont des apprenants de la langue , indique-t-elle.

C'est tellement excitant de leur donner une formation et une technologie pour qu'ils puissent faire des entrevues dans leurs langues ancestrales pour la première fois , affirme Shannon Avison, qui supervise le projet.

Les langues autochtones du Canada en péril, selon l’UNESCO

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) estime que trois langues autochtones sur quatre sont en danger au Canada. Le pays compte 90 langues autochtones au total.

L'Université des Premières Nations du Canada rappelle qu'en Saskatchewan les langues saulteaux, nakota, dakota, lakota et michif sont considérées comme les plus menacées.

Les Nations unies ont déclaré que 2022-2032 serait la Décennie internationale des langues autochtones  (Nouvelle fenêtre) . Cette désignation met notamment l’accent sur les droits des peuples autochtones de préserver et de promouvoir leurs langues.

La présidente de l'Université des Premières Nations du Canada, Jacqueline Ottmann, croit qu’il est important d'œuvrer pour la préservation des langues autochtones.

Il est urgent de travailler activement à la préservation et à la revitalisation des langues autochtones, avant que nous ne perdions davantage de gardiens du savoir, de locuteurs et d'enseignants , souligne-t-elle.

« Nous avons une occasion incroyable de faciliter et de soutenir l'enseignement, l'apprentissage et le partage de nos langues autochtones. » — Une citation de Jacqueline Ottmann, présidente de l'Université des Premières Nations du Canada

Le projet de baladodiffusion est financé par Patrimoine Canada avec le soutien de l’Université des Premières Nations du Canada. Le financement actuel de pîkiskwêwin s'étend jusqu'en mars 2023, indique Shannon Avison.

Elle espère trouver des moyens pour pérenniser les productions, afin que les apprenants et les enseignants puissent continuer à se connecter, à apprendre des choses les uns des autres et à faire partager leurs langues aux prochaines générations.

Cette initiative offre également de vastes possibilités de sensibilisation et d'emploi aux entreprises et aux professionnels autochtones, aux gardiens du savoir, aux professeurs de langue et aux étudiants.