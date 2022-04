Une équipe de cheerleading de Regina remporte le Championnat du monde en Floride

Elle s’est imposée devant 26 autres équipes dans sa catégorie.

C'était très surréaliste. C'est l'apogée de notre sport. C'est incroyable d'avoir une équipe qui est venue remporter l'or , a déclaré l'entraîneur-chef de l’équipe Eric Bestvater.

L’équipe de M. Bestvater a eu son lot de défis pour sa préparation en raison des restrictions sanitaires de la COVID-19. L’entraînement de groupe était particulièrement difficile puisque le nombre de personnes présentes dans la salle d'entraînement était limité, sans compter les blessures d'athlètes.

Par contre, il a affirmé que le moral de sa troupe a toujours été très bon.

Ils sont comme ma deuxième famille. Ils se sont vraiment liés et ont continué à pousser et pousser et ont été capables d'arriver ici et de faire ce qu'ils ont fait , a-t-il ajouté.

Fierté et unité

Venice Mitchell, 15 ans, et Cassandra Moyer, 16 ans, sont membres de l'équipe. Elles s'entraînent dans le club depuis cinq ans.

L’adolescente de 16 ans affirme qu’elle et ses coéquipiers étaient très fières après toutes ces épreuves. Nous nous sommes rassemblées, avons travaillé avec acharnement et nous avons réalisé quelque chose d’incroyable ensemble , a mentionné Cassandra Moyer.

« Nous sommes comme une famille. C'est la meilleure façon de le décrire. » — Une citation de Cassandra Moyer, athlète de cheerleading à Regina

L’entraîneur-chef ne veut pas oublier le sentiment d’unité dans cette équipe qui a été un facteur majeur de réussite

Ce groupe est probablement l'équipe la plus proche avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler. Ils se soutiennent les uns les autres de façon si unique , a évoqué M. Bestvater.

Reconnaissance dans le sport

Les deux athlètes et l’entraîneur-chef de l’équipe espèrent que cette grande victoire apportera de la reconnaissance des citoyens pour leur sport.

J'ai l'impression que le cheerleading n'a pas vraiment la reconnaissance qu'il mérite , a lancé Cassandra Moyer.

Elle espère que des jeunes pourront s’initier à ce sport après leur victoire.

Nous pouvons faire en sorte que plus de gens découvrent vraiment ce qu'est le cheerleading et créent plus d'amitiés en cours de route , a ajouté sa coéquipière Venice Mitchell, 15 ans.

Avec les informations de Cory Coleman et Samanda Brace