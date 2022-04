L’ARTM poursuit sa réforme et annonce des hausses de tarifs pour le 1er juillet

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) persévère dans sa volonté d'harmoniser les titres et les tarifs des organismes publics de transport en commun du Grand Montréal.

La région sera maintenant divisée en quatre zones (A, B, C et D) en fonction desquelles les prix seront déterminés, a-t-elle annoncé par voie de communiqué jeudi.

Les changements – qui incluent, inflation oblige, une hausse moyenne des tarifs de 2 % – entreront en vigueur le 1er juillet prochain. Ils s'inscrivent dans la refonte tarifaire amorcée par l' ARTMAutorité régionale de transport métropolitain l'an dernier. Cette fois, 332 titres seront abolis; 29 autres seront créés.

Les nouvelles zones tarifaires métropolitaines Photo : Autorité régionale de transport métropolitain

La réforme ouvre notamment la voie à la mise en service du Réseau express métropolitain (REM), dont l'antenne sud devrait, aux dernières nouvelles, être inaugurées à l'automne 2023.

L'accès à ce nouveau mode de transport a été inclus dans certains titres, et ce, même si l' ARTMAutorité régionale de transport métropolitain aura probablement le temps d'indexer à nouveau ses tarifs d'ici là.

Un travail de longue haleine

Simplifiée, la nouvelle grille tarifaire  (Nouvelle fenêtre) dévoilée jeudi compte tout de même 13 pages.

À titre indicatif, elle prévoit que les passages uniques demeureront à 3,50 $ à Montréal, à Laval et dans l'agglomération de Longueuil.

Les résidents de Laval et de Longueuil qui souhaiteront se déplacer à Montréal en métro devront toutefois payer 5,25 $, une hausse dénoncée par l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, un regroupement d'usagers de la Rive-Sud, qui demande à l' ARTMAutorité régionale de transport métropolitain de reconsidérer sa décision .

Quant aux titres mensuels, celui des Montréalais passera de 90,50 $ à 94 $ – une hausse de 3,9 % – alors que ceux des banlieues pourront atteindre jusqu'à 255 $.

Selon le directeur général de l' ARTMAutorité régionale de transport métropolitain , Benoît Gendron, il faut toutefois faire attention à comparer les nouveaux titres avec les anciens, parce que l'on compare des pommes et des oranges . Les nouveaux titres, dit-il, donnent accès typiquement à plus de services, à plus de flexibilité.

« Comme incitatif à éviter la voiture, on va être en meilleure posture. » — Une citation de Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM

Autrefois, chaque société de transport collectif était responsable d'établir sa propre tarification. Cette responsabilité a été dévolue à l' ARTMAutorité régionale de transport métropolitain après sa création, en 2016, sous le gouvernement Couillard. Depuis, c'est cette agence qui a la responsabilité de fixer le prix de tous les déplacements.

La région métropolitaine comptait à l'époque 17 grilles tarifaires et plus de 750 titres.

La présentation de la nouvelle grille tarifaire de l' ARTMAutorité régionale de transport métropolitain survient au lendemain de la nomination par Québec d'un nouveau président à la tête de son conseil d'administration, Patrick Savard, qui remplacera Pierre Shedleur. Cet ancien directeur général de la Ville de Longueuil entrera en fonction le 31 mai.

La STM souligne la flexibilité accrue de la nouvelle grille

Appelée à commenter la nouvelle grille tarifaire, la Société de transport de Montréal (STM) n'a pas voulu accorder d'entrevue sur le sujet jeudi.

Dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada, elle a toutefois déclaré qu'elle appuie les grands principes de la refonte tarifaire mise en place par l' ARTMAutorité régionale de transport métropolitain .

Dans un contexte de relance du transport collectif, la flexibilité accrue qu’offre la nouvelle grille tarifaire ainsi que l'accès élargi à plusieurs modes sont des conditions gagnantes pour favoriser son usage , a notamment soutenu son porte-parole Philippe Déry.

Avec les informations d'Olivier Bachand et de Marc Verreault