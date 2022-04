Le nettoyage des rues sur le point de commencer à Saguenay

Dans le secteur de La Baie, certains travaux ont déjà commencé dans les derniers jours.

Pendant les six prochaines semaines, des balais mécaniques et des camions arrosoirs sillonneront les rues de la ville pour faire disparaître le sable et les débris laissés au sol après l’hiver.

Certains travaux ont déjà été amorcés cette semaine. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Dans un premier temps, les travailleurs s’affaireront dans les centres-villes et sur les boulevards, puis ils s’occuperont de nettoyer les rues collectrices, les quartiers résidentiels et les trottoirs.

Mise en garde

La Ville de Saguenay rappelle aux citoyens qui balaieront le sable près de leur domicile, qu’il doit être déposé le long des rues et qu’il faut l’étendre le plus possible pour ne pas former d’amoncellement, surtout près des puisards.

Les résidents sont aussi invités à stationner leur véhicule dans leur cour et non dans la rue pour faciliter le travail des équipes.

Quant aux pistes cyclables et aux parcs municipaux, leur nettoyage commencera dans les prochaines semaines.