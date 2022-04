Elles mangent tous leurs repas au Tim Hortons pendant un mois

Le menu du Tim Hortons n’a plus de secrets pour Josée Cormier. En février, elle et sa partenaire d’affaires se sont embarquées dans une aventure extrême : pendant 28 jours – matin, midi et soir – elles ne sont autorisées que des repas préparés par cette chaîne de restauration rapide.

Le but, ce n’est certainement pas de dire : "faites ce que nous avons fait" , clarifie Josée Cormier, fondatrice de Your way weight loss, une entreprise qui souhaite aider les gens à perdre du poids en modifiant leur relation avec la nourriture.

Elle veut mettre de l'avant qu'il est possible de perdre du poids en mangeant ce que l'on veut. On veut changer les pensées, pas les actions.

Notre mission c’était [de dire] : "Moi j’ai mangé 67 donuts à la fin du mois, regarde le message que ça donne pour quelqu’un qui en mangerait un” , expose-t-elle.

Pour un documentaire, deux Néo-Brunswickoises ont mangé tous leurs repas au Tim Hortons pendant 28 jours. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Même si elle a perdu près de 7 livres à la fin de l’aventure, la perte de poids n’était pas planifiée, assure-t-elle.

Nous autres on veut se sentir bien. Le mouvement que nous avions, on l’a continué, c’était zéro pour se sentir mal, ou se sentir [privé de nourriture] , défend-elle.

Son repas de prédilection : un bagel aux œufs, bacon, laitue, tomate et mayonnaise. C’est d’ailleurs ce qu’elle a savouré jeudi, une heure avant de donner un cours de spinning [vélo stationnaire] à Shediac.

Un bagel, avec un œuf, du bacon, de la laitue, des tomates et de la mayonnaise Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Cette expérience peu commode fera l’objet de leur tout premier documentaire Would you eat a donut a day? [Mangeriez-vous un beigne par jour?]. Produit par Madhouse Creative Productions, le documentaire sera présenté au Théâtre Capitol le 5 mai prochain et diffusé en ligne.

Un documentaire aux messages multiples

Au-delà du message qu’il est possible de manger un beigne tout en perdant du poids, Josée Cormier veut aussi montrer que rien ne différencie vraiment un menu de restauration rapide d’un programme alimentaire strict. Les deux peuvent s'avérer tout aussi difficiles à maintenir.

Les personnes qui visionneront le documentaire pourront constater, par exemple, les envies qui envahissent les deux protagonistes au bout de trois semaines d’un régime Tim Hortons. Une fois, je coupais des raisins pour mon fils, et j'avais tellement envie d'en manger! dévoile-t-elle.

Josée Cormier a fondé son entreprise Your way weight loss en 2012. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Leur expérience suscite déjà une multitude de réactions, et ce, avant même qu’elle n’ait été présentée sur grand écran, observe-t-elle. Elle reconnaît que c’était le prix à payer en choisissant de partager leur aventure avec leur dizaine de milliers d’abonnés.

Plusieurs n’ont pas hésité à exprimer leurs appréhensions, conte-t-elle. Quand on a annoncé ça, il y a certainement eu plus de négativité qu’on a jamais eu sur les médias sociaux , confie cette mère de deux enfants. Mais il lui en faut plus pour l'offusquer.

« Tout le monde peut [retirer] quelque chose de différent du documentaire. Tout le monde va avoir une perception différente. » — Une citation de Josée Cormier, fondatrice de Your way weight loss

Elle espère, en revanche, c'est que ce documentaire ouvrira la porte à des discussions engagées autour de la relation que l'on entretient avec la nourriture.

La perte de poids, plus qu’une question de calories

Le discours sur la gestion du poids et de l’obésité a beaucoup évolué depuis de nombreuses années. Dorénavant, les professionnels de la santé et de la nutrition préconisent une approche plus holistique, qui englobe certes l’alimentation, mais également le niveau de stress et la qualité du sommeil.

Pendant longtemps, on simplifiait tellement le problème, que c’était tout simplement un concept de calories. Les calories qu’on mange versus les calories qu’on dépense , déplore Stéphanie Ward, professeure adjointe à l’Université de Moncton et membre de l’Association des diététistes du Nouveau-Brunswick. Mais c’est tellement plus complexe que ça.

Sans décourager les sorties au restaurant, elle rappelle que les repas sur les menus de restauration rapide sont en règle générale riches en gras, en sucre et en sel.

C’est sûr que ce ne sont pas des aliments qu’on veut consommer tous les jours, mais se donner la permission, c’est correct , dit-elle.

« Il y a des personnes qui pensent que bien manger, c’est manger bien tout le temps. Et quand on adopte cette pensée-là, ça nous mène à l’échec, en fait. C’est impossible de manger bien tout le temps. » — Une citation de Stéphanie Ward, diététiste et professeure à l’Université de Moncton

En plus du sentiment de culpabilité qu’elle peut provoquer, cette pensée nous limite dans d’autres aspects de notre vie, qui sont aussi importants pour notre mieux-être , poursuit-elle.

Si aucune approche en nutrition ne peut convenir à tous, il en va de soi pour Stéphanie Ward que le concept qu'on peut se permettre de manger des aliments qui sont moins nutritifs , lui, est universel.