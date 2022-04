COVID-19 : les hospitalisations augmentent plus lentement au Manitoba

Le dernier rapport épidémiologique publié jeudi au Manitoba indique que 188 patients atteints du virus ont été hospitalisés dans la semaine du 17 au 23 avril.

La semaine précédente, soit la semaine du 10 au 16 avril, 184 personnes avaient été admises à l’hôpital en raison de la COVID-19.

Le rapport révèle également que 12 nouveaux patients qui ont contracté la maladie se sont retrouvés aux soins intensifs la semaine dernière, soit une baisse de 10 patients par rapport à la semaine se terminant le 16 avril. À ce moment, il y en avait 22.

Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à la tendance précédente.

Lors de la période s’achevant le 16 avril, la province a enregistré 26 hospitalisations de plus, dont 3 supplémentaires aux soins intensifs, alors dans la période qui s’est achevée le 9 avril, elle a enregistré 158 hospitalisations supplémentaires, dont 19 aux soins intensifs de plus.

Bien que le nombre d’admissions semble se stabiliser, les hôpitaux du Manitoba soignent toujours un nombre important de patients atteints de la COVID-19. Ils doivent aussi composer avec des absences de personnel, qui a contracté le virus.

Selon des données internes obtenues par CBCCanadian Broadcasting Corporation , 579 patients atteints de la COVID-19 se trouvaient dans les hôpitaux du Manitoba mercredi, soit une augmentation de 41 patients depuis le 19 avril.

Parmi ces patients, 28 étaient aux soins intensifs, soit deux de plus que la semaine précédente.

Vendredi dernier, le directeur général de l’Office régional de la santé de Winnipeg, Mike Nader, a informé les employés par courriel que le nombre élevé de patients atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux de la ville contribue à allonger les temps d’attente.

Le nombre de décès reliés à la COVID-19 n’a pas encore diminué. Treize Manitobains sont décédés de la maladie au cours de la semaine se terminant le 16 avril, contre 12 la semaine précédente.

Au total, 1792 personnes sont mortes depuis le début de la pandémie dans la province.

Une troisième dose moins courue

Le Manitoba figurait au sommet parmi les provinces les plus immunisées au pays à un certain moment de la campagne de vaccination.

Désormais, elle a ralenti le rythme en ce qui concerne les doses de rappel.

Des données provinciales remontant au 10 avril montrent que seulement un peu plus de la moitié des Manitobains âgés de 12 ans et plus avaient reçu au moins trois doses, soit 50,5 %.

Un taux plus bas que celui de la moyenne nationale de 54,3 %.

Seules les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan font moins bien que le Manitoba.

La docteure en immunologie et virologie à l’Université du Manitoba Julie Lajoie pense que le message véhiculé par la province par la fermeture des cliniques de vaccination explique la situation.

Quand il y avait plein de centres ouverts à travers le Manitoba, c’était plus facile de se faire vacciner. Le fameux vivre avec le virus , ça veut dire qu’il faut être à jour dans sa vaccination pour être bien protégé , affirme Mme Lajoie.

Elle dit que le message du gouvernement et des autorités sanitaires doit changer.

Selon Julie Lajoie, il faut sans cesse rappeler que nous sommes toujours en mode pandémie.

Avec les informations de Bartley Kives et d'Abdoulaye Cissoko