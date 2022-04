Nouveau chef de la direction chez Nutrinor

M. Norman, qui est originaire de Salaberry-de-Valleyfield, cumule 25 années de métier au sein de l’industrie alimentaire canadienne. Il était jusqu’à maintenant vice-président des ventes nationales chez Exceldor. Il a aussi œuvré chez Agropur dans le passé.

Ce sera un privilège de contribuer au développement des domaines agroalimentaire, agriculture, énergie et quincailleries d’une coopérative en plein essor et créatrice de valeur ajoutée auprès de ses membres, employés, consommateurs et clients , a indiqué le nouveau chef de la direction par voie de communiqué.

En plus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nutrinor est implantée dans six autres régions de la province. Photo : Radio-Canada

Le président de Nutrinor, Dominic Perron, croit que ce nouveau venu dans l’équipe permettra de concrétiser la grande ambition de la coopérative qui consiste à devenir un leader mondial en agriculture durable.

Michael Norman entrera officiellement en poste le 4 juillet prochain après une période de transition.

Rappelons que la coopérative Nutrinor est la propriété d’un peu plus de 1000 producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean.