La Fierté de Toronto, de retour en plein air, dévoile son programme

L’annonce a été faite ce matin à la Tour CN, où plus d’une centaine de personnes étaient rassemblées pour célébrer.

Les événements de Pride Toronto s’étaleront du 8 au 26 juin, jour du défilé de la Fierté.

Le directeur général Sherwin Modeste assure que l'organisation est ravie de revenir aux rassemblements extérieurs.

Ça va donner vie à la ville!, s’exclame-t-il. Nous avons écouté nos membres [...] Les spectacles et les artistes représentent tous les Torontois.

« Tout au long du Mois de la Fierté, nous poursuivrons nos nouvelles initiatives pour inclure différentes formes d'art et donnerons à chacun une raison, du temps, de l'espace et quelque chose à célébrer. Nous avons hâte d'accueillir à nouveau notre communauté pour honorer l'histoire du combat et célébrer l'avenir. » — Une citation de Sherwin Modeste, directeur général, Pride Toronto

La Fierté 2022 démarrera avec une soirée de lancement et un mini-bal à El Mocambo le 8 juin, et se poursuivra avec un assortiment de fêtes et d'événements destinés à favoriser les liens communautaires, comme l'enregistrement de balados en direct avec les organismes Black Queer et Trans Excellence à l'hôtel X le 21 juin, une série en ligne sur les droits de la personne et des événements de quartier localisés à Scarborough, North York et Etobicoke.

Le nouveau directeur de Pride Toronto, Sherwin Modeste. Photo : offerte par Pride Toronto

Il y aura aussi un défilé pour les jeunes, pour les aînés, ainsi qu’une nouvelle journée francophone.

L’artiste montréalais iamRebel, présent au lancement, aura l’occasion d’offrir un spectacle pendant l’événement.

Je suis tellement excité, je pense que la représentation est tellement importante. Maintenant au Pride, ils sont dans un nouveau coin dans leur connaissance. D’avoir une représentation française pour la première fois, c’est super.

Le maire de Toronto, John Tory, était également présent lors du lancement et espère qu’un grand nombre de Torontois vont venir assister au défilé de la Fierté cette année.

Une liste complète des événements sera disponible en ligne vendredi.

Controverse récente chez Pride Toronto

Il s'agit également de la première Fierté organisée depuis la récente controverse concernant l'organisation.

En mars dernier, Pride Toronto a présenté ses excuses après qu'un cabinet comptable a découvert que le comité ne pouvait pas prouver qu'il avait réalisé plusieurs projets pour lesquels il avait perçu 1,85 million de dollars en subventions fédérales.

L'organisation s’était aussi excusée auprès des personnes et des organisations au nom de qui, à tort, et sans leur permission ou leur approbation, a fait de fausses déclarations affirmant leur soutien aux demandes de subvention de Pride Toronto .

Sherwin Modeste, qui a pris la direction de Pride Toronto après les faits reprochés, a assuré à l’époque que les personnes qui avaient participé à la prise de décision relativement aux subventions ne sont plus au service de l’organisation.