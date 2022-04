Plaidoyers pour que les futures infirmières puissent passer l’examen du Québec au N.-B.

L'examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec viendrait ainsi remplacé le controversé test NCLEXNational Council Licensure Examination , critiqué depuis des années et dont la réussite est obligatoire pour être infirmière au Nouveau-Brunswick.

Mercredi, Radio-Canada rapportait que de futures infirmières néo-brunswickoises, après avoir échoué au test NCLEXNational Council Licensure Examination à plusieurs reprises, se tournent vers le Québec où elles réussissent l’examen plus facilement.

L'examen NCLEXNational Council Licensure Examination est utilisé dans toutes les provinces canadiennes, à l'exception du Québec. Les candidates qui passent l’examen en français ont un plus faible taux de réussite à la première tentative que les candidates qui le passent en anglais, notamment en raison du matériel préparatoire, surtout disponible en anglais.

Une solution le plus rapidement possible

À court terme, on doit permettre aux futures infirmières de passer au Nouveau-Brunswick l’examen d’entrée québécois, dit Véronique Landry, la vice-présidente du Groupe d’infirmières et infirmiers francophones du Nouveau-Brunswick.

Ce groupe a été créé en 2020 pour, entre autres, mettre de la pression sur le gouvernement provincial et l’association des infirmières dans le dossier de l’examen NCLEXNational Council Licensure Examination .

Véronique Landry, de l'Université de Moncton, lors d'une entrevue en 2020. Photo : Radio-Canada

Pourquoi ne pas essayer de l’avoir ici au Nouveau-Brunswick? Que l’examen puisse être fait au Nouveau-Brunswick. Faciliter le processus administratif, je pense qu'à court terme, c'est la solution , mentionne celle qui est également infirmière praticienne et chargée d'enseignement clinique à l’École de science infirmière de l’Université de Moncton.

Une infirmière qui est récemment allée passer l'examen au Québec dit que la démarche, bien que couronnée de succès, avait été extrêmement lente .

Soulignant qu’il est anormal que des diplômées doivent se rendre dans une autre province, Véronique Landry demande que l'examen québécois soit offert au Nouveau-Brunswick le plus rapidement possible .

À plus long terme, Mme Landry souhaiterait que le Nouveau-Brunswick adopte le test élaboré par l’Association canadienne des écoles de science infirmière ( ACESIACESI ). Il s’agit d’un examen bilingue pour les diplômés des programmes de baccalauréat, mais il est pour l'instant facultatif.

Des chances égales , demande la pdg présidente-directrice générale de Vitalité

D'autres voix s'ajoutent à celles des infirmières pour demander des changements rapidement.

La pdgprésidente-directrice générale du réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, croit que les étudiantes devraient avoir des chances égales lorsque vient le temps d’écrire et de réussir l’examen d’entrée à la profession d'infirmière [le NCLEX[] .

Le réseau un besoin criant d’infirmières et ne peut se permettre de perdre une main-d’œuvre précieuse et qualifiée en raison d’obstacles qui ne sont pas liés à la qualité de leur formation universitaire , ajoute-t-elle.

La Dre France Desrosiers, pdg du Réseau de santé Vitalité (archives). Photo : Radio-Canada

La Société Nationale de l'Acadie demande également à ce que les francophones de l'Atlantique puissent faire le test d’immatriculation du Québec et que cet examen soit reconnu en Atlantique.

Ainsi les futurs infirmières pourraient passer le test dans leur langue maternelle, et les ordres professionnels d'ici n'auraient pas à réinventer la roue quant à la confection d’un test mieux adapté à notre contexte linguistique , explique l'organisme dans une déclaration écrite.

L'association des infirmières défend le test NCLEX National Council Licensure Examination

Dans une déclaration écrite à Radio-Canada, jeudi, l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ( AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ) a défendu le controversé test NCLEXNational Council Licensure Examination .

L’ AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick juge plutôt que ce sont les diplômées qui ont de moins bons résultats scolaires qui échouent à l’examen d’accréditation du Nouveau-Brunswick.

Une analyse de l’ AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick portant sur la réussite de tous les diplômés en sciences infirmières révèle une corrélation directe entre le taux de réussite et les résultats scolaires , écrit l’association dans son courriel.

Deux étudiantes en science infirmières dans une classe de l'Université de Moncton (archives). Photo : Radio-Canada

L'ordre professionnel sous-entend également que le programme de science infirmière à l'Université de Moncton ne prépare pas adéquatement les futures infirmières pour l'examen.

Un volet important de l’examen NCLEX est constitué de questions sur la pharmacologie et l’administration des médicaments, qui jouent un rôle essentiel dans la pratique infirmière. L’AIINB croit savoir que la pharmacologie n’est pas une composante obligatoire du programme de science infirmière de l’UdeM , indique l' AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick dans un courriel.

Véronique Landry, de l’École de science infirmière, déplore qu’à chaque fois que l’association essuie des critiques au sujet de son examen, elle réplique en tenant des propos méprisants envers la qualité de l’enseignement à l’Université de Moncton.

Que l’association critique un programme qu’elle a pourtant approuvé et reconnu est un non-sens, selon Mme Landry. On devrait être des partenaires au lieu de s'attaquer , estime-t-elle.

Des plaintes sur la traduction de l'examen

L'association admet recevoir des plaintes sur la traduction du test NCLEXNational Council Licensure Examination , mais en minimise la portée.

L’ AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick a refusé une demande d’entrevue de Radio-Canada. Dans sa déclaration écrite

L’ AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick reçoit encore des plaintes concernant la traduction, mais l’examen NCLEXNational Council Licensure Examination a fait l’objet de deux révisions externes indépendantes de la traduction et les résultats ont été jugés satisfaisants , écrit l’ordre professionnel. Les commentaires des personnes qui participent à ces évaluations sont toujours satisfaisants, seules des fautes de frappe mineures ayant été signalées , affirme l’association.

L'examen NCLEX-RN est utilisé au Nouveau-Brunswick depuis 2015 (archives). Photo : Radio-Canada

Elle ajoute aussi qu’un panel canadien composé d’infirmières bilingues travaille avec une équipe de l’ AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick pour évaluer les nouvelles questions d’examen en français et en anglais .

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ( SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ) et la Fédération des étudiants et étudiantes du Campus universitaire de Moncton ( FÉÉCUMFédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton ) arguent que le test NCLEXNational Council Licensure Examination lèse les francophones intéressés à la pratique des soins infirmiers en contrevenant à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Ces deux organismes ont déposé un avis de poursuite contre l’ AIINBAssociation des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick .

