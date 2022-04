Une première étape vers la réouverture de l’usine Arbec à Port-Cartier

Un train chargé de billots de bois est arrivé jeudi aux premières heures à la scierie d’Arbec de Port-Cartier. L’usine, dont les activités étaient suspendues, n’avait pas reçu une telle livraison depuis environ un an et demi.

La fermeture de l'usine en décembre 2020 avait été un coup dur pour Port-Cartier, puisque 280 personnes s'étaient retrouvées sans emploi.

Une quantité suffisante de bois a été coupée et emmagasinée plus au nord pour que les livraisons par train reprennent pour de bon afin d’alimenter la scierie.

La chute de la demande des copeaux de bois depuis la fermeture de la papetière Produits forestiers Résolu de Baie-Comeau a contribué à sa fermeture. Les sous-produits s'accumulaient dans les installations d'Arbec.

Selon le vice-président aux opérations secteur Côte-Nord au groupe Rémabec, Tony Chabot, il s’agit d’une première étape pour remettre l’usine en production.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, voit la réouverture de la scierie d'un bon œil. Ça laisse entrevoir des jours meilleurs. On espère depuis 1 an et demi que ça va redémarrer pour que nos travailleurs puissent recommencer à travailler. Ils ont passé une période extrêmement difficile , commente-t-il.

Industrie forestière et caribous

Questionné sur les calculs préliminaires du forestier en chef, qui prévoyaient une diminution de 7 % de la capacité forestière de la Côte-Nord au cours des cinq prochaines années, le maire de Port-Cartier indique s’inquiéter pour la pérennité des emplois au sein de l’industrie forestière de la Côte-Nord.

« C’est grand temps qu’on agisse avant qu’il n’y en ait plus. » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier