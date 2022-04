La résidence Aux beaux séjours à Blanc-Sablon menacée de fermeture

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de la Côte-Nord a informé par voie de communiqué que les sept résidents pourraient être déplacés après le mois de décembre, mais que leur objectif est de les garder dans la municipalité.

De nouvelles normes doivent être respectées à compter de cette date, comme l’explique la directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Priscillia Malenfant.

Je sais que certains paramètres, selon la grandeur du bâtiment, le nombre de résidents devra être respecté à partir de décembre 2022, explique-t-elle. Et entre autres, il y a beaucoup de bâtiments à partir de cette date-là qui vont avoir besoin de gicleurs en cas d’incendie pour la sécurité des résidents.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord compte faire une demande de dérogation en lien avec ces nouvelles normes. Un nouvel appel d’offres va également être lancé dans les prochains mois pour trouver un promoteur, le troisième depuis 2019.

Lorraine Richard croit que le CISSS de la Côte-Nord devrait mettre les bouchées doubles pour trouver un promoteur. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, la députée de Duplessis, Lorraine Richard, déplore un manque de communication du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région dans ce dossier. Comment se fait-il qu’on ait des échos que des familles sont tenues dans l’ignorance. Ça pour moi, c’est extrêmement inquiétant , soutient Lorraine Richard.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région assure avoir tenu une rencontre mercredi avec les résidents et les élus de la Basse-Côte-Nord afin de les informer et de répondre à leurs questions. Cependant, Lorraine Richard soutient qu’elle n’avait pas été mise au courant de la situation par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région et que celui-ci reste flou quant à l'avenir de la résidence.

Lorraine Richard estime que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région n'en fait pas assez pour assurer aux aînés des soins de qualité.

Ça fait depuis plusieurs années que cette situation-là est connue du CISSS et ils n’ont apporté aucune solution permanente. À ça, moi je dis qu'il faut faire le maximum pour apporter une meilleure qualité de soins, un meilleur environnement pour nos aînés , s'indigne la députée.

L’importance de la résidence pour la communauté

Florence Poland habite la municipalité de Bonne-Espérance, située à 45 minutes en voiture de Blanc-Sablon. De plus, sa mère était parmi les premières à bénéficier des services de la résidence Aux beaux séjours lors de son ouverture en 2011.

Florence Poland a aussi travaillé comme remplaçante dans cette résidence. Selon elle, cet établissement est important pour la communauté puisque, souvent, les familles doivent travailler à l’extérieur de la région et peuvent moins garder leurs aînés à domicile.

Son souhait est que cette résidence reste ouverte. Autrement, elle craint que les résidents soient transférés en CHSLD, voire à l’extérieur de la région.

« Cette résidence veut dire beaucoup pour les résidents, mais surtout pour les familles qui restent à proximité. » — Une citation de Florence Poland

Florence Poland explique en entrevue à Radio-Canada que la résidence est un environnement très familial, bénéfique pour les résidents.

Ma mère était dans le premier groupe de personnes âgées à aller dans la résidence en 2011. J’ai travaillé là en remplacement, alors je sais ce que la maison peut faire pour les personnes qui restent là. C’est un environnement différent, c’est comme un environnement familial. Je suis allée quelques fois pour cuisiner, une dinde ou des plats asiatiques par exemple. J’en donnais aux résidents et aux employés , explique Mme Poland.