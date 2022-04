Qui est le vrai Carl Girouard?

Il y a deux Carl Girouard. « Comment vous faites la différence entre le bon et le mauvais Carl, il y a un interrupteur ? », lui a demandé, frondeur, le procureur de la poursuite.

Le contre-interrogatoire de l'auteur de l'attaque au sabre du 31 octobre 2020 s'est poursuivi jeudi matin au palais de justice de Québec.

Le vrai Carl a fait son possible pour combattre le Carl de la mission , a assuré l'accusé de 26 ans.

Sa mission consistait à éliminer le plus de gens possible pour créer le chaos et alerter ses alter ego pour créer un monde meilleur .

C'est une bonne question , a-t-il répondu à plusieurs reprises, lors du contre-interrogatoire mené par Me Francois Godin, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le procureur de la Couronne Me François Godin (archives) Photo : Radio-Canada

Le procureur a exploré avec lui son état d'esprit tout au long de sa planification et l'exécution de sa mission .

C'est difficile pour moi de me remettre dans la tête du Carl de ces années-là , s'est défendu à plusieurs occasions Girouard.

L'avocat de la poursuite a lui fait confirmer qu'il n'entendait pas de voix et n'avait pas d'hallucination.

C’est pas le diable qui vous a dit de faire, ça vient de vous , lui a lancé Me Godin.

C’est parti de moi, parce que j’avais deux mois , a expliqué l'accusé.

Carl Girouard témoigne à son procès (archives) Photo : ILLUSTRATION HBÉ

Quand le procureur lui a dit qu'il pouvait très bien faire la différence entre le monde réel et le monde imaginaire, Girouard a rétorqué qu'il n'y avait pas de différence à ce moment-là.

Me Godin a rappelé à Girouard qu'il avait planifié l'attaque, en commandant le katana sur Internet, payant au passage les frais de douane et la livraison.

C’est le Carl de la mission qui me disait de faire ça , a assuré le jeune homme.

Vous contrôlez la mission, ce n’est pas la mission qui vous contrôle , a constaté l'avocat de la poursuite.

L'homme qui a tué deux personnes a maintenu qu'il ne pouvait pas répondre : faut que je me mette dans la tête du Carl Girouard de la mission, comment je peux faire ça .

Site de nouvelles

Tout juste avant les attaques, Girouard a consulté des sites d'actualités.

Vous avez vérifié les nouvelles, c'était parce que c'était votre heure de gloire ou pour vos alter ego , a demandé Me Godin.

C'est une bonne question, je ne peux pas me souvenir de tout, et pourquoi , a simplement répondu Girouard.

Selon son plan, Carl Girouard devait mourir à la fin de sa mission pour démontrer son courage.

Et avant de se mettre en action, il devait dans un rituel brûler sa famille.

Vous n’avez pas brûlé votre famille et vous n’êtes pas mort, les deux événements qui ne se sont pas produits concernent votre famille et vous , lui a lancé Me Godin.

Après avoir hésité, Girouard a répondu par l'affirmative.

C’était ma dernière question , a terminé le procureur avant de s'asseoir.

Le procès se poursuit jeudi après-midi.