Un premier béluga mort sur la Côte-Nord retrouvé près des Escoumins

C'est la première carcasse de béluga à être trouvée cette année dans la région.

Le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (le GREEM), ignore pour l'instant la cause du décès du cétacé, une femelle de trois mètres et demi.

L'animal, dont la mort était récente à l'arrivée des intervenants du Réseau québécois d'urgence des mammifères marins, a été transporté à la faculté de médecine vétérinaire Saint-Hyacinthe mardi pour une nécropsie.

Au cours de la dernière année, entre mars et décembre 2021, 19 carcasses de bélugas ont été répertoriées sur les rives du Saint-Laurent, dans le cadre du programme de suivi mené par le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, soit cinq de plus qu'en 2020.