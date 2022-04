52 % des répondants à un sondage satisfaits de la gestion provinciale de la pandémie

Un peu plus de la moitié des répondants à un sondage du Canadian Hub for Applied and Social Research (CHASR) de l’Université de la Saskatchewan, soit 52 %, se disent satisfaits de la gestion de la pandémie par le gouvernement provincial.

À titre de comparaison, 39 % des répondants au sondage sont satisfaits de la gestion de la pandémie par le gouvernement fédéral.

Méthodologie Le sondage du CHASRCanadian Hub for Applied and Social Research en partenariat avec CBC Saskatchewan, a été effectué par téléphone auprès d'un échantillon aléatoire de 401 résidents de la province du 7 au 16 mars 2022. La marge d’erreur du sondage est de plus ou moins 4,89 %, 19 fois sur 20.

Selon les données récoltées, les participants qui résident en régions rurales étaient significativement plus satisfaits de la façon dont la province a géré la pandémie comparativement aux participants résidant en régions urbaines.

Pour ce qui est de la gestion de la pandémie du gouvernement fédéral, c’est plutôt le contraire. Les répondants provenant des secteurs urbains étaient significativement plus satisfaits de la manière dont le gouvernement fédéral a géré la pandémie en comparaison avec les répondants de milieux ruraux.

Notons que le sondage a été réalisé dans les semaines consécutives à la levée des mesures sanitaires dans la province.

En ce sens, le directeur du CHASRCanadian Hub for Applied and Social Research , Jason Disano, explique que les résultats auraient pu être différents si le sondage avait été effectué avant la levée des mesures.

Cependant, M. Disano précise que l’opinion des gens sur ce type de questions évolue selon ce qui se passe dans leur environnement. Il estime que les réponses des participants peuvent être différentes aujourd’hui comparativement au jour du sondage.

Par ailleurs, le sondage indique que seulement 27 % des répondants ont changé d’opinion politique pendant la politique. La vaste majorité des personnes interrogées ont conservé leurs opinions.

Parmi plus d'un quart des répondants qui ont changé d'opinion, 70 % ont dit qu'ils sont devenus plus à droite , tandis que 30 % sont devenus plus à gauche .

D'après les informations de Kelly Provost