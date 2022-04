Un nouveau jeu de simulation de vie de Disney et Pixar signé Gameloft Montréal

Deux mois après avoir dévoilé Disney Speedstorm, un jeu vidéo de course mettant en vedette les personnages de Disney et Pixar, le développeur spécialisé dans les titres mobiles Gameloft annonce travailler sur Disney Dreamlight Valley, un nouveau jeu de simulation de vie et d’aventure en collaboration avec ces mêmes grandes marques.

Dans une première bande-annonce du jeu, développé entièrement à Montréal, on peut voir se côtoyer dans des mondes inspirés des univers de Disney et Pixar des personnages comme la souris Mickey, Simba du Roi lion, Ariel la petite sirène, Vaiana, Wall-E et Andy, d’Histoire de jouets.

Les joueurs se lanceront dans une quête enchantée afin de restaurer un village autrefois idyllique, mais maintenant désolé et envahi d’épines nocturnes après un mystérieux événement appelé l'oubli , peut-on lire dans un communiqué.

La quête ultime : aider la population de la ville à retrouver ses souvenirs perdus.

Rémy, du film d’animation Ratatouille, sera aussi de la partie, alors qu’il a besoin d’aide en cuisine pour préparer des plats pour le restaurant que les joueurs et joueuses pourront exploiter. Dingo s’offre pour pêcher du poisson, et le potager de Wall-E fournit des légumes frais.

Une panoplie de personnages de Disney et Pixar se côtoieront dans le jeu « Disney Dreamlight Valley ». Photo : Gameloft Montréal

Notre équipe de développement est une grande famille de fans de Disney et Pixar, et elle a mis toute sa passion dans la création de Disney Dreamlight Valley, surtout dans la manière dont sont dépeints les personnages et leurs histoires , a indiqué Manea Castet, gestionnaire de jeu pour Disney Dreamlight Valley, de Gameloft Montréal.

Rêver son univers Disney et Pixar

Les joueurs et joueuses pourront aussi créer leurs propres villages et maisons Disney et Pixar de leurs rêves, en reprenant des éléments connus des univers de ces marques.

Disney Dreamlight Valley permettra aux fans d'écrire leur propre histoire et de construire leur vie idéale dans un monde Disney et Pixar riche, détaillé et peuplé de personnages issus des histoires les plus emblématiques de Disney , a déclaré Luigi Priore, vice-président de Disney and Pixar Games par voie de communiqué.

Les avatars pourront être personnalisés de la tête aux pieds, et disposeront d’une riche garde-robe incluant les robes de bal des princesses de Disney.

Le jeu, gratuit, sera lancé sur PC, Mac et les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series et Nintendo Switch au courant de l’année 2023.

Gameloft précise qu’un accès anticipé sera offert aux personnes qui détiennent un abonnement à la Xbox Game Pass ou qui auront acheté un pack du fondateur , en vente notamment dans le Microsoft Store, dans l'App Store, sur les sites Steam et dans l'Epic Games Store.