Monaco de Trois-Rivières : un deuxième expert évoque une erreur de pilotage d’Ayrton Climo

Tout comme l’ingénieur mécanique Jean Gadbois, l’ancien champion du monde de karting Luc Sauriol estime que la réparation effectuée sur le circuit n’a rien à voir avec ce qui s’est produit.

Selon lui, s’il avait été déstabilisé par le passage sur la réparation de ciment, Ayrton Climo aurait ralenti.

Si le bolide avait subi un bris mécanique, celui-ci aurait été visuellement constaté après l’accident et les données télémétriques du kart, enregistrées par des capteurs installés sur les véhicules de course, le démontreraient aussi clairement. Par exemple, lorsqu’une chaîne se rompt, la révolution du moteur continue d’augmenter, alors que la vitesse de l’engin diminue.

Comme il n’y avait pas d’autres pilotes à proximité, il rejette aussi l’hypothèse d’un accrochage avec un concurrent. Cela ne laisse à ses yeux qu’une seule possibilité : l’erreur de pilotage. Il est d’avis qu’Ayrton Climo a simplement mal négocié son virage.

Un circuit peut complexe, selon l'expert

Luc Sauriol, appelé à la barre à titre d’expert en pilotage, mécanique et formation de karting est aussi spécialiste des designs de piste. Il estime que le circuit temporaire de Trois-Rivières n’était pas particulièrement complexe.

Il y a observé des barrières de plastique, des balles de foin, des matelas de mousse et des murets de pneus, soit différentes mesures de protection qui sont choisies selon les risques de sorties de pistes à des endroits précis.

Il estime que celles choisies sur le circuit du Monaco étaient adéquates. La vitesse n’aurait pas eu d’incidence sur l’accident dont il est question.

La roue arrière du kart piloté par Ayrton Climo aurait heurté une balle de foin à la sortie du virage 5. Il a été éjecté de son bolide avant de se retrouver sur la piste et d’être happé par des véhicules qui prenaient part à la séance d’essais. Il vit encore à ce jour les conséquences de cet accident.

Sa famille et lui ont intenté une poursuite de plus de 26 millions $ contre l’organisation du Monaco de Trois-Rivières, mais également le Grand Prix de Trois-Rivières, le Championnat de karting de l’est du Canada et ASN Canada pour négligence dans l’aménagement de la piste.

Le procès doit prendre fin ce jeudi, au plus tard vendredi matin. Les avocats des deux partis feront leur représentation au juge lundi.