Nouvel hôpital en Outaouais : Gatineau fait valoir son opinion à l’Assemblée nationale

La mairesse de Gatineau, France Bélisle et une délégation d'acteurs de la région ont fait un arrêt à l'Assemblée nationale pour la période de questions dans le cadre de leur visite de trois jours dans la capitale.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a été questionné par l'opposition sur le processus de sélection de l'emplacement du futur hôpital. En réponse, il a souligné qu'il a rencontré Mme Bélisle jeudi matin, ainsi que des représentants de la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable en Outaouais (CCHADO).

Les engagements que j’ai pris avec la mairesse de Gatineau ce matin, qui fait un travail incroyable pour être capable de bien analyser avec nous, est de s’assurer que les sites qui sont présentés peuvent non seulement être comparables, mais qu’on peut justifier les décisions qui sont prises, pas seulement pour les deux prochaines années, pour les cent prochaines années comme nous en avons discuté , a-t-il indiqué.

Le ministre de la Santé a aussi ajouté qu'il travaillait en collaboration avec la municipalité pour déterminer l'emplacement de l'hôpital.

France Bélisle s'est dite heureuse de l’écoute et de l’attention du ministre Dubé envers les préoccupations des gens de l’Outaouais. Ce dernier a posé beaucoup de questions ce qui témoigne d’un intérêt réel à bien comprendre la situation , selon elle.

Lors de la rencontre, plusieurs messages ont été passés, a affirmé Mme Bélisle, dont celui de la nécessité de prendre le temps nécessaire afin de faire le bon choix du site.

Le projet peut prendre un peu plus de temps au nom de la qualité de l'emplacement, ça, c’est un message qui était important pour nous , a-t-elle fait valoir.

« Combien de temps, je ne le sais pas. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Pour Marc Bureau, le président du conseil régional de l'environnement et porte-parole de la CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais , cette première rencontre fut intéressante . On va prendre le temps d’analyser la situation, d’analyser les sites, ce qu’on n’avait pas pris le temps de faire auparavant , a-t-il aussi mentionné.

M. Bureau avait qualifié d'irréfléchie et d'irresponsable le choix de construire le nouvel hôpital dans le quartier des Hautes-Plaines. Le CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais privilégie plutôt un emplacement à même le centre-ville.

Également présente, la députée de Hull, Maryse Gaudreault, s'est réjouie de voir l'Outaouais si bien représentée.

Je pense qu’il était plus que temps que le ministre de la Santé rencontre les gens qui sont les dirigeants à la Ville de Gatineau , a souligné la députée.

« Même si on prend quelques mois pour bien identifier le terrain, je pense que c’est plus important qu’un rendez-vous électoral. » — Une citation de Maryse Gaudreault, députée de Hull

C’est un tournant aujourd’hui , a lancé l'élue. Je pense que le ministre a compris que ce n’est pas une course.

La mairesse de Gatineau doit rencontrer plusieurs ministres et élus à Québec aujourd'hui pour parler d'autres enjeux qui touchent la ville.

Avec les informations de Rémi Authier