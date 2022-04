Les personnes qui trichent ne pourront plus voir leurs adversaires dans Call of Duty

La série Call of Duty a doté son système antitriche Ricochet d’une mise à jour pour punir les joueurs et joueuses qui ne respectent pas les règles : leurs adversaires qui ne trichent pas deviendront invisibles pour eux.

Cette mise à jour sera appliquée dès aujourd’hui pour Call of Duty: Vanguard, et après une période d’essai pour Call of Duty: Warzone, selon ce qu’indique un billet de blogue sur le site des populaires jeux de tir à la première personne développés par Activision.

Concrètement, lorsqu’il sera établi par Ricochet qu’un joueur ou une joueuse triche, cette personne ne pourra plus voir les autres combattants et combattantes, elle ne pourra plus entendre de sons ni même voir la trajectoire des balles.

Les joueuses et joueurs respectueux des règles pourront toutefois voir les tricheuses et tricheurs affectés par la mesure d’invisibilité (généralement, ce seront les personnes qui tourneront en rond en s’écriant qui me tire dessus? ) et pourront les punir dans le jeu , précise le billet de blogue.

Il s’agit d’une mesure supplémentaire annoncée deux mois après Damage Shield (bouclier contre les dommages), une fonctionnalité qui empêchent les personnes identifiées comme tricheuses d’infliger des dommages critiques à d’autres joueurs ou joueuses.

L’une des techniques de triche les plus populaires pour les jeux de tir à la première personne sont les « aimbots ». Il s’agit de petits programmes qui permettent de tirer avec précision sur les cibles ennemies sans devoir les viser manuellement.

Dans son billet de blogue, l’équipe de Ricochet indique aussi avoir banni 54 000 comptes lors d’une récente vague d’identification et de suppression de tricheurs et tricheuses.