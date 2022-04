Air Canada lance un vol Halifax-Vancouver sans escale

Le transporteur Air Canada s’apprête à lancer dimanche un vol sans escale entre les villes d’Halifax et de Vancouver.

L’entreprise a annoncé le 22 février dernier son intention d’offrir ce nouveau service à compter du 1er mai.

L’Aéroport international Stanfield a souligné l'événement jeudi.

Le vol AC 362 aura lieu cinq fois par semaine, soit lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.

L’autorité aéroportuaire a indiqué que le nouveau vol est un ajout important à l’éventail de destinations offertes à partir d’Halifax. Elle a ajouté que ce service peut stimuler le tourisme dans la région.

Air Canada a annoncé en février trois nouvelles liaisons au pays. Les deux autres sont des vols quotidiens entre Calgary et Fort St. John à compter du 1er mai et entre Montréal et Gander à compter du 1er juin.

Le transporteur avait annoncé par la même occasion la reprise de toute une série de vols en Amérique du Nord suspendus durant la pandémie.