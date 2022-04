Congédiement de deux scientifiques : un comité pourra étudier des documents secrets

Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Mark Holland, affirme que le Nouveau Parti démocratique (NPD) a accepté l'idée. Il espère que les conservateurs et le Bloc québécois y adhéreront également.

Les membres du comité ad hoc pourront consulter les documents non censurés, mais un comité indépendant composé de trois anciens juges, choisis conjointement par les partis, décidera ultimement quel contenu peut être rendu public sans compromettre la sécurité nationale.

Les conservateurs ont rejeté cette proposition en décembre dernier, arguant que les documents devaient être remis à un comité ordinaire de députés.

En vertu d'un ordre de la Chambre des communes adopté par les partis de l'opposition au printemps dernier malgré les objections du gouvernement libéral, les documents seraient examinés par le légiste parlementaire. Il devra déterminer s'ils présentent des risques pour la sécurité nationale, mais les membres du comité conserveraient le droit de rendre publics les documents de leur choix.

Dans une lettre datée de janvier, M. Holland a exhorté les conservateurs à reconsidérer la proposition fédérale. Il citait des articles rédigés par plusieurs experts qui soutiennent le point de vue du gouvernement selon lequel la sécurité nationale serait menacée si l'on se pliait aux exigences de l'opposition.

Le leader du gouvernement à la Chambre a déclaré mercredi que le comité multipartite prévu par le gouvernement respecte le souhait des conservateurs de pouvoir consulter les documents complets et de contester tout caviardage.

Vous ne pouvez pas, d'un côté, dire que vous voulez voir des documents, puis refuser de les voir, explique-t-il. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être en mesure de contester les expurgations, mais refuser de participer à un processus qui permettrait d'en discuter.

Mark Holland ajoute qu'un refus des conservateurs de prendre part au processus l'amènerait à conclure que le parti veut maintenir cette affaire en vie à des fins politiques et partisanes, plutôt que d'avoir un véritable intérêt à voir ce qui est vrai .

Le député conservateur Michael Chong, porte-parole du parti en matière d'affaires étrangères, a déclaré tard mercredi que les conservateurs ne se joindraient pas au comité. Il a accusé les libéraux de contourner le Parlement avec l'appui du NPDNouveau Parti démocratique .

Il est clair que les libéraux paniquent et couvrent quelque chose en créant ce comité non parlementaire, affirme M. Chong. Nous allons poursuivre nos efforts pour transmettre ces documents à un comité de députés.

Le Bloc n'a pas commenté cette décision.

Les partis d'opposition estiment que les documents feront la lumière sur les raisons pour lesquelles le couple de scientifiques Xiangguo Qiu et Keding Cheng ont été escortés hors du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg en juillet 2019, puis licenciés en janvier 2021.

Dre Xiangguo Qiu, virologue, et son mari, le biologiste Keding Cheng, travaillaient tous les deux au laboratoire de Winnipeg. Photo : Prix du Gouverneur général pour l'innovation

Ils veulent également voir les documents relatifs au transfert, supervisé par Mme Qiu, des virus mortels Ebola et Henipah à l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine, en mars 2019.

Selon M. Holland, le gouvernement veut que le comité commence ses travaux le plus rapidement possible, mais le calendrier dépendra de la rapidité avec laquelle les conservateurs et le Bloc décideront de participer.

Mark Holland ajoute que de procéder sans les deux autres partis sera approprié , puisque les libéraux et les néo-démocrates représentent la majorité des membres de la Chambre des communes.

Mais évidemment, j'espère sincèrement que tout le monde y participera.

Avec les informations de Jim Bronskill