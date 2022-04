Une nouvelle véloroute alliant tourisme et nourriture de Sherbrooke à Montréal

Tourisme Cantons-de-l’Est a donné le coup d'envoi à la saison du vélo, jeudi matin, avec l’annonce de ce projet. Ce nouvel axe cyclable comporte une centaine d'arrêts chez des producteurs locaux, ainsi que des activités et des attraits culturels.

En plus de la Véloroute, Tourisme Cantons-de-l’Est lance Fièrement vélo, une nouvelle certification régionale. Ça permet de bonifier l’accueil des cyclistes, d’identifier les commerces qui vont offrir différents services et différents besoins , mentionne Lysandre Michaud-Verreault. De passage à l'émission Par ici l'info, la porte-parole de Tourisme Cantons-de-l'Est rappelle que la région est prisée par les cyclistes.

Un total de 120 entreprises situées dans les 6 MRC des Cantons-de-l'Est prennent part au mouvement. C’est d’identifier pour dire : ''Bon, je peux m’arrêter ici autant pour remplir ma gourde que pour avoir des informations si j’ai un petit pépin" , explique Lysandre Michaud-Verreault.

Cette initiative s'ajoute à la certification Bienvenue cyclistes, qui s'adresse aux établissements hôteliers et campings.

« On est la région qui, au niveau des cyclistes, on a le plus de sites d’hébergements qui sont certifiés. Nous en avons plus de 80. Avec les 120 Fièrement vélo, on a vraiment une offre en vie. »