Un actionnaire de Suncor demande un remaniement de l’entreprise

Dans une lettre envoyée jeudi au conseil d’administration de Suncor, le fonds d’investissement qui détient 3,4 % de parts se plaint d’un déclin de la performance de l’entreprise.

Notre recherche montre que les cibles manquées de production, les coûts élevés et le nombre tragique de décès d’employés et d’incidents sur le plan de la sécurité trouvent leurs racines dans une culture d’entreprise trop bureaucratique et lente à bouger , dit le lettre, signée par l’associé John Pike et le gestionnaire de portefeuilles Mike Tomkins.

Au moment de la présentation des résultats financiers du quatrième trimestre, le président-directeur général de Suncor, Mark Little, avait dû admettre de nombreuses défaillances dans le bilan en matière de sécurité de l’entreprise. Depuis la fin de 2020, quatre employés sont morts sur un site de la pétrolière.

Le fonds d’investissement a également calculé que les actions de la pétrolière valaient 91 % de moins que ses concurrents, et 137 % de moins que sa rivale Canadian Natural Resources.

Une liste de demandes

Pour inverser la tendance, Elliott Investment Management demande la nomination de cinq nouveaux directeurs indépendants au conseil d’administration. Il souhaite aussi une augmentation du retour sur investissement de 50 % à 80 % et un examen des actifs de l’entreprise en dehors des lieux d’exploitation de sables bitumineux.

Il est clair que le statu quo ne fonctionne pas , indiquent les deux signataires.

L’actionnaire a publié cette lettre sur le site Internet restoresuncor.com. Il dit aussi avoir contacté des experts en sables bitumineux, engagé une firme de consultants et demandé un sondage auprès des actionnaires de l’entreprise.

La valeur de l’action de Suncor en bourse s’est accrue, jeudi.

L’entreprise n’a pas répondu à notre demande de commentaires. Une assemblée générale est prévue le 10 mai.