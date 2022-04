Scriptarium 2022 : Louise Arbour et des jeunes décortiquent la justice au théâtre

Le Scriptarium est venu remplacer il y a cinq ans Les Zurbains, un spectacle et un laboratoire d’écriture créé en 1997 par le Théâtre Le Clou pour donner la parole à des ados à travers des récits fictifs de leur cru.

L’idée centrale demeure la même : monter une pièce avec des textes pondus par des élèves de secondaire 3 à 5, à partir d’un thème élaboré avec le ou la commissaire de l’année, c’est-à-dire une personnalité québécoise inspirante du milieu artistique ou autre.

Depuis 2018, le Théâtre Le Clou a par exemple reçu les comédiens Stéphane Crête et Didier Lucien, l’ancienne directrice du Musée des Beaux-arts de Montréal Nathalie Bondil, ainsi que l’autrice et chroniqueuse Manal Drissi.

Cette année, l’équipe du Scriptarium a fait appel à une sommité du monde juridique en la personne de Louise Arbour, qui a notamment été juge à la Cour suprême du Canada et Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

Une réflexion sur le système judiciaire

Je trouve ça un peu affolant de voir comment les gens traitent le système de justice. Je continue de penser que le système de justice canadien est exemplaire à plusieurs égards. Mme Arbour le confirme : on se met à jour, on juge les causes autrement à cause des nouvelles valeurs, on se remet beaucoup en question , explique Monique Gosselin, cofondatrice et codirectrice artistique du Théâtre Le Clou, ainsi que metteure en scène du Scriptarium.

Je suis donc partie avec l’idée que si un jour, on décidait de faire ça sur la place publique, ça serait dangereux, on reviendrait aux temps médiévaux.

Après avoir visité plus d’une cinquantaine d’écoles secondaires à Montréal et à Québec pour donner des conférences en compagnie de Louise Arbour, l’équipe du Scriptarium a demandé aux élèves d’écrire un texte sur le thème de la justice. L’idée était de créer un personnage qui viendrait prendre parole pour défendre une cause imaginaire ou accuser un autre personnage.

Les élèves ont ensuite voté pour les 10 meilleurs textes dans leurs classes respectives, qui ont été épluchés par Monique Gosselin et le dramaturge Éric Noël. Sur les quelque 500 textes soumis, dix seulement ont été retenus pour être adaptés en pièce de théâtre.

Des textes d’une profondeur insoupçonnée

Chaque texte, retravaillé par Monique Gosselin et Éric Noël, prendra la forme d’une pièce à conviction présentée devant un tribunal désaffecté. Les causes imaginaires seront défendues ou attaquées par quatre interprètes de métier : Yann Aspirot, Maude Bouchard, Geneviève Labelle, Félix Lahaye.

Monique Gosselin a été surprise par la maturité des élèves et la profondeur de certains des sujets qu’ils ont choisi d’explorer. L’un d’entre eux a choisi de mettre en scène les pièces d’un jeu d’échecs qui veulent faire le procès de leur créateur.

Par exemple, pourquoi les Blancs se battent-ils contre les Noirs? Pourquoi la reine est-elle obligée de tout faire alors que son mari se prélasse? Ils font la passe à leur créateur pour réclamer justice , explique-t-elle.

Dans un autre texte, une adolescente a choisi de faire le procès d’un directeur d’hôtel raciste qui a refusé de loger une femme autochtone, décédée de froid un peu plus tard dans le stationnement de l’établissement.

Mais le texte le plus délicat de la cohorte, selon Monique Gosselin, est celui d’une ado qui a décidé de prendre parti pour Carl Girouard, l’auteur de l’attaque au sabre dans le Vieux-Québec qui a fait deux victimes le 31 octobre 2020. C’est très délicat, parce qu’on s’en va jouer ça à Québec , explique la metteure en scène.

En fait, c’est le sabre qui vient prendre parole [pour défendre son propriétaire]. Il dit "écoutez, j’avais un ami qui prenait soin de moi et un jour, il est allé se déguiser en samouraï. Mais ce n’était pas lui ce soir-là." Cette thèse de la double personnalité a d'ailleurs été présentée par l'accusé lui-même lors de la première journée de sa défense.

Le Scriptarium 2022 sera présenté à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, du 28 avril au 6 mai. La pièce sera ensuite présentée au Théâtre jeunesse Les Gros Becs à Québec, du 11 au 13 mai.