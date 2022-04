COVID-19 : un mort de plus en Outaouais, situation stable à Ottawa

Selon les chiffres de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), l’Outaouais a enregistré 301 décès jusqu’ici.

Le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID repasse toutefois sous la barre des 100 cas. Jeudi, les données de l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec font état de 96 hospitalisations en cours en lien avec le coronavirus, soit neuf de moins que la veille, dont six personnes se trouvent aux soins intensifs.

Il y a actuellement 859 cas actifs en Outaouais. Même si ces données sont à relativiser compte tenu du manque d’accès aux tests PCR, 60 cas se sont ajoutés dans les dernières 24 heures. Depuis le début de la pandémie, la région a recensé 38 871 cas de COVID-19.

À l’échelle de la province, les autorités de santé publique rapportent 23 décès supplémentaires et 46 hospitalisations de moins, jeudi.

Situation stable à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, la situation semble stable à Ottawa. Santé publique Ottawa (SPO) rapporte 38 hospitalisations une infection active, soit deux de plus que la veille, dont trois patients se trouvent aux soins intensifs.

Le nombre de décès liés à la COVID-19 reste le même que mercredi, avec un total de 777 victimes de la pandémie jusqu’ici.

Ottawa est aux prises avec 74 éclosions actuellement dans les milieux institutionnels.

SPOSanté publique Ottawa recense 252 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, et 1743 cas actifs, mais comme au Québec, le manque d’accès aux tests rend ces données très relatives. Selon le directeur scientifique du comité d'experts qui conseille le gouvernement ontarien sur la COVID-19, il faudrait multiplier le nombre de cas quotidiens par 20 pour obtenir une image plus précise de la situation dans la province.

Baisse des hospitalisations dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) enregistre, quant à lui, une légère baisse des hospitalisations, jeudi. On en compte 14, dont trois patients placés aux soins intensifs, contre 16 patients hospitalisés, et parmi eux quatre aux soins intensifs, la veille.

Le nombre de décès n'a pas changé depuis vendredi dernier dans l'est ontarien. Jusqu'ici 226 personnes sont mortes des conséquences de la COVID-19 sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario qui recense 12 éclosions en cours.

Par ailleurs, l'Ontario signale, jeudi, 1661 hospitalisations liées à la COVID-19, en baisse de 73 cas, et 21 nouveaux décès dus à la pandémie.