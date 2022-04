Le bris d’une conduite d'eau servant à la protection contre les incendies est arrivé à un très mauvais moment pour le Pavillon élémentaire de l’École Monseigneur de Laval et le Bistro du Carrefour des Plaines à Regina, logés dans le même bâtiment.

Le bris s'est produit mercredi matin.

« C’est vraiment un désastre pour nous autres. » — Une citation de André Lapointe, président de l'Association canadienne-française de Regina

Le président de l’Association canadienne-française de Regina (ACFR), André Lapointe, s’attend à ce que le Bistro du Carrefour des Plaines reste fermé au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Le Bistro ne sera probablement pas ouvert au cours de l’été , a-t-il évoqué lors de son passage à l’émission Point du jour avec Rose Nantel jeudi matin.

Le Bistro du Carrefour des Plaines de l'ACFR a été inondé mercredi. Photo : Facebook / ACFR

Il note que la conduite d’eau doit être colmatée et qu'il faudra aussi nettoyer les lieux, s'assurer qu’il n’y a pas de moisissure et refaire des travaux dans le Bistro.

Entre 10 et 15 cm d’eau se sont accumulés dans le Pavillon élémentaire, selon M. Lapointe. L'école sera fermée jeudi et vendredi et les élèves reçoivent un enseignement à distance.

D’ailleurs, la garderie Gard’Amis est également fermée pour les prochains jours parce que l'alimentation en eau a été coupée dans tout le bâtiment. Aucun dommage n’a été constaté dans la garderie comme telle.

Appel à la solidarité

André Lapointe affirme qu’il est encore trop tôt pour évaluer les pertes financières. Présentement, les assureurs inspectent les dommages.

Cependant, le président de l’ACFR Association canadienne-française de Regina avoue que cette inondation ne pouvait arriver à un pire moment. Il explique que les matériaux de construction sont rares, ce qui va ralentir les travaux et les échéanciers.

En entrevue, André Lapointe a lancé un appel à la solidarité de la communauté fransaskoise puisque l’organisme a seulement quatre employés.

Il demande aux Fransaskois d’offrir leurs services ou une contribution financière pour venir en aide à l'organisme.

Les personnes qui désirent aider l’ACFRAssociation canadienne-française de Regina peuvent communiquer avec l'organisme au (306) 566-6020 ou par courriel à direction@acfr.ca.

Avec les informations de Rose Nantel