Désarroi après la fin de l’aide fédérale pour les évacués des inondations de Peguis

Des Manitobains n’ont toujours pas retrouvé leur maison depuis les inondations de 2011 et 2014. Ces habitants de la Première Nation de Peguis se demandent ce qu’ils vont faire maintenant que l’aide fédérale a pris fin.

Dyson Spence a perdu sa maison dans la Première Nation située dans la région d’Entre-les-Lacs au Manitoba, lorsqu'elle a été endommagée pendant l'inondation du printemps 2014.

Alors âgé de 11 ans, il a déménagé avec sa famille à Winnipeg, à environ 160 kilomètres au sud de Peguis. Le loyer mensuel et les frais accessoires ont été couverts par le gouvernement fédéral par l'intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne, pendant que la communauté travaillait à la reconstruction et au remplacement des maisons endommagées.

Ce mois-ci, le jeune homme de 19 ans a été expulsé de son appartement car les prestations fédérales pour les évacués ont pris fin. Il s'est réfugié chez ses grands-parents et cherche désespérément un endroit à lui, sa propre maison dans la Première Nation.

Il fait partie des 121 évacués de Peguis toujours déplacés depuis l'inondation de 2014 et qui recevaient l'aide fédérale.

Des maisons inondées dans la Première Nation Peguis, au nord du Manitoba. (archives) Photo : Glenn Hudson

C'est très stressant de passer de la vie en ville et de la stabilité pendant si longtemps à l'impossibilité d'avoir sa propre maison , partage Dyson Spence.

M. Spence raconte s’être battu avec la Première Nation et le gouvernement fédéral pour attirer l'attention sur la situation et savoir quand il pourra obtenir une propriété dans sa communauté.

Il y a des gens qui souffrent vraiment de cette situation, explique-t-il. C'est un problème que les gens doivent prendre au sérieux et qui doit être résolu.

Son évacuation de la Première Nation lui a coûté beaucoup. Nous avons perdu le lien avec de la famille et la communauté. Ma mère n'avait pas de véhicule, alors nous ne pouvions pas sortir de la ville pour leur rendre visite.

La transition a été difficile selon Dyson Spence. Je me suis perdu. Je commettais des crimes, j'étais dans la rue.

« J'ai été exploité sexuellement à un très jeune âge, dans la rue en me vendant parfois, et dans la rue en volant, juste pour survivre. » — Une citation de Dyson Spence, évacué de la Première Nation de Peguis en 2014

Nous avons vécu des événements très traumatisants et c'est pourquoi je m’exprime maintenant , ajoute-t-il.

« Je veux juste que ma famille et moi puissions guérir, retourner dans notre communauté et renouer le lien qui s’est dénoué depuis 10 ans. » — Une citation de Dyson Spence, évacué de la Première Nation de Peguis en 2014

Il souhaite que le gouvernement fédéral prolonge d'au moins six mois les avantages accordés aux évacués, mais tient la Première Nation responsable de ne pas lui avoir fourni, à lui et à d'autres, un endroit où vivre.

Les maisons endommagées

En 2014, 300 maisons ont été endommagées dans cette Première Nation. Les habitants de 14 communautés du Manitoba avaient été déplacés.

La maison familiale de Dyson Spence a été condamnée après l'inondation dans la Première Nation de Peguis en 2014. Photo : Gracieuseté : Dyson Spence

Mais un peu avant cette catastrophe, en 2011 d’autres inondations avaient forcé des milliers de personnes à quitter 18 Premières Nations de la province.

Depuis ce drame, 91 personnes n’étaient toujours pas rentrées chez elles en mai dernier, selon le gouvernement fédéral.

Selon un porte-parole du gouvernement fédéral, Services aux Autochtones Canada aurait travaillé en étroite collaboration avec la Première Nation de Peguis pour réparer et remplacer les maisons endommagées par les inondations de 2014.

Ces maisons n'ont jamais été entièrement réparées, elles n'ont jamais été remplacées , rétorque Glenn Hudson, chef de la Première Nation de Peguis. D’après lui, bien que des progrès ont été réalisés et que certaines personnes soient retournées dans la communauté, environ 200 nouvelles maisons sont encore nécessaires, tant pour l'inondation de 2014 que pour celle de 2011.

Le chef de la Première Nation de Peguis, Glenn Hudson, affirme que le gouvernement ne semble toujours pas engagé à régler le problème de logement dans sa communauté. Photo : CBC

Selon le porte-parole de Services aux Autochtones Canada, 4 millions de dollars ont été investis pour protéger 75 maisons de Peguis des inondations en 2011. Un autre montant de 11,4 millions de dollars a été consacré à la construction et à la réparation des maisons endommagées et à la démolition des maisons inhabitables en 2014, et la communauté a reçu un remboursement de 5,75 millions de dollars en mars pour la réparation des logements.

M. Hudson a déclaré que même si les travaux de reconstruction des maisons sont toujours en cours, il en faut davantage. Le gouvernement, dit-il, n'a toujours pas respecté son engagement de remplacer les maisons.

Ce n'est pas une façon de traiter les peuples autochtones dans ce pays. Nous sommes dans une période de réconciliation en ce moment. Nous sommes prêts à nous réconcilier, mais nous devons d'abord régler les choses.

Selon lui, la Première Nation a besoin de 25 à 30 millions de dollars supplémentaires pour construire un complexe de logements pour les personnes évacuées qui restent déplacées et sans logement après les inondations.

Confusion et désarroi

Mère de deux enfants, Crystal Manningway a été déplacée de sa maison de Peguis après l'inondation de 2011. Pendant 10 ans, elle a attendu de rentrer chez elle, passant d'un appartement à l'autre à Winnipeg avec ses enfants, qui ont maintenant 10 et 20 ans.

Son sentiment d’abandon s’est accru ce mois-ci alors qu’elle n’a pas reçu l’aide fédérale.

J'ai besoin d'essence en ce moment et j'ai du mal , confie Mme Manningway, ajoutant qu'elle n'avait pas été avertie que le financement prenait fin.

Je me sens un peu perdue, c’est difficile. Je veux juste être installée dans ma propre maison, dans ma communauté .

« Parfois, j'ai l'impression de n'avoir nulle part où aller. » — Une citation de Crystal Manningway, évacuée de la Première Nation de Peguis en 2011

Le porte-parole de Services aux Autochtones Canada a déclaré qu'avec la fin des prestations ce mois-ci, les évacués devraient s'adresser aux gouvernements provinciaux ou locaux pour obtenir un logement ou une aide au revenu, la Croix-Rouge canadienne se chargeant de les aiguiller.

Nous reconnaissons que cette évacuation a été longue et que le retour dans la communauté peut être stressant pour les évacués, écrit le porte-parole Nicolas Moquin. Un soutien est mis à disposition par la Croix-Rouge canadienne pour aider au déménagement et au retour dans la communauté.

Les personnes qui font réparer leur logement ou qui vont à l'école hors de la communauté ont vu leurs prestations prolongées d'un ou de trois mois respectivement, a précisé M. Moquin.

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a ajouté que le ministère et la Croix-Rouge continueront à travailler avec la communauté lorsque la saison des inondations reprendra.

Nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup à faire, et nous continuerons à soutenir la Première Nation de Peguis alors qu'elle poursuit sa reconstruction , affirme M. Miller dans un communiqué.

Avec les informations de Erin Brohman