Cours de français : de nombreuses questions persistent au Collège Champlain de Lennoxville

Les cégeps anglophones pourront offrir à leurs étudiants qui ont fait leur primaire et secondaire en anglais de suivre trois cours de français au lieu de trois cours en français, comme le prévoit le projet de loi 96. Si elle se dit consciente de l’importance de la langue française et veut travailler à améliorer son sort, la directrice Odette Côté souligne toutefois qu'il reste encore bien des zones d'ombre.

C’est un bon premier pas pour aller de l’avant, mais il y a beaucoup beaucoup d’enjeux autour du projet de loi 96. C’est vraiment important qu’on s’attarde à toutes ces problématiques-là , explique la directrice Odette Côté.

Elle se demande notamment comment seront appliqués les nouvelles modalités. Si on ajoute trois cours de français dans un collège anglophone, il va falloir rouvrir le Règlement sur le régime des études collégiales, ce qu’on appelle le RREC, parce que normalement, un diplôme d’étude collégiale est composé d’un certain nombre de cours dans un certain programme.

Odette Côté considère également que les professeurs ont été oubliés dans les discours sur le sujet. Il faut parler aussi de nos enseignants qu’on a déjà sur place. On ne voudrait pas, et eux non plus, qu’ils perdent leur place en disant : ‘’Mon cours a été éliminé pour être échangé pour un cours de français’’, mentionne-t-elle. Nos enseignants […] n'ont jamais enseigné leurs cours en français. Ils vont peut-être avoir besoin d’aide aussi.

« Nous sommes tous d’accord à dire qu’il faut améliorer la langue française. On est au Québec, nous sommes des fiers Québécois. Mais en même temps, c’est important pour nous, dans les collèges anglophones, de prendre les moyens pour y arriver. » — Une citation de Odette Côté, directrice générale du Collège régional Champlain

Les modifications pour les cours de français dans les cégeps anglophones entreront en vigueur en 2024.