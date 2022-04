Un camion-cantine sera installé à la halte routière Le Domaine

Le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec a octroyé 130 000 $ pour ce projet mis de l’avant par Tasha Matchewan, une entrepreneure de la communauté de Lac-Barrière.

Peu de détails sont disponibles pour l’instant, mais l’objectif est que ce camion-cantine soit en opération dès cet été et qu’il offre à la fois de la nourriture canadienne et des saveurs de la cuisine traditionnelle autochtone.

Le ministre Ian Lafrenière se réjouit de ce projet qui créera jusqu’à 5 emplois à Lac-Barrière, en plus de ramener une offre de restauration dans la Réserve faunique.

Il ajoute qu’une annonce plus importante sur une future halte routière devrait suivre dans les prochaines semaines.

Il y a un lien à faire entre les deux projets, dans une approche intégrée, explique-t-il. On parle aujourd’hui d’un food truck, mais on sait que ce n’est pas la solution finale. On a déjà dit qu’il fallait une nouvelle aire d’arrêt. On a plusieurs projets en cours avec les communautés anichinabés et on voit déjà une station-service en opération à Lac-Simon. Pour Le Domaine, on a une solution. Le food truck vient s’ajouter à ce qu’on veut faire et il pourrait avoir une place permanente dans quelque chose d’autre plus tard. Le dossier avance très bien.

Le chef Tomy Wawatie accueille positivement cette annonce, mais réitère qu’une future entente sur la halte routière passe aussi par des engagements du gouvernement canadien en matière de logements et de développement économique à Lac-Barrière.