Une nouvelle épicerie pourrait s’installer au centre-ville de Saskatoon

Le projet d’épicerie au centre-ville de Saskatoon pourrait bien changer la donne. Les résidents de cette ville éprouvaient depuis quelques temps des difficultés pour faire leurs courses.

Par voie de communiqué, la Ville des Ponts a indiqué qu'un promoteur basé à Vancouver, Arbutus Properties, a proposé d'ouvrir une épicerie à service complet dans le centre commercial du centre-ville.

Un rapport de la Ville identifie l’entreprise comme étant Pitchfork Market + Kitchen, qui a un autre emplacement dans le quartier The Meadows au sud-est de Saskatoon.

Dans un courriel acheminé à CBC, le directeur des opérations à Pitchfork Market + Kitchen, Chris Brychun, confirmé que l’entreprise planifie les dernières étapes en vue de l’ouverture du deuxième magasin à la fin de l'année 2022 ou début 2023.

Il indique que le magasin offrira un service complet d'épicerie, un restaurant avec service de table et de nombreuses options de repas préparés. L’entreprise proposera également des achats en ligne, avec ramassage et livraison gratuits pour les produits d'épicerie et les menus du restaurant.

Possible modification de la circulation routière près du secteur

Le comité d'orientation permanent du conseil municipal sur les transports examinera la demande du promoteur lors de sa réunion lundi prochain.

La Ville a indiqué dans le communiqué qu'elle prévoyait un certain nombre de modifications à la circulation routière dans le secteur immédiat, qui seront réalisées une fois que l'épicerie aura atteint un certain stade de construction.

Un rapport de l'administration municipale recommande d'installer un feu de circulation complet à l'intersection de l'avenue Auditorium et de la promenade Idylwyld.

Il sera question de supprimer le terre-plein central sur la promenade Idylwyld entre l'avenue Auditorium et la 22e rue. Saskatoon prévoit également d'installer un îlot de circulation à l'intersection de la 21e rue et de la promenade Idylwyld, indique le communiqué.

Le coût de ces modifications d'infrastructure s'élèverait à 220 000 dollars, selon la Ville.