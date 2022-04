L’accueil chaleureux du Madawaska, la clé de l’intégration des familles togolaises

Voilà maintenant un peu plus d’un an que des familles originaires du Togo, en Afrique, sont arrivées dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Pour elles, l’accueil chaleureux de la communauté a été la clé vers l'adaptation à leur nouvelle vie.

En mars 2021, 13 familles du Togo sont arrivées dans le Madawaska, recrutées par Nadeau Ferme Avicole dans le but de pallier le manque de main-d'œuvre dans son abattoir de poulet. Deux autres familles sont arrivées quelques mois plus tard.

La famille Adam se souvient des inquiétudes qu’elle avait à son arrivée dans le nord-ouest de la province.

Djamillatou Adam tente de participer à toutes les activités familiales organisées par sa communauté. Photo : Radio-Canada

Au début, on s'inquiétait pour les enfants. On se disait nous on est adultes, est-ce que les enfants vont s'y plaire. L'accueil à l'école, avant qu'on arrive, on a déjà parlé d'eux à l'école. Le premier jour qu'on est arrivé, on est allé visiter l'école, on nous a bien accueillis , explique la mère de famille Djamillatou Adam.

L’appui de la communauté

En plus des efforts d’intégration des écoles et garderies de la région, la communauté a aussi fait sa part pour faciliter l’intégration des familles togolaises dans la dernière année.

Par exemple, des jeux de société et des livres ont été donnés aux enfants. De plus, le Centre de ressources pour nouveaux arrivants du nord-ouest organise des activités pour aider les familles à se familiariser avec leur nouvelle région.

Donc parmi les activités d'intégration, on organise chaque année une descente en canot kayak de la rivière Verte. Plus récemment, certaines familles ont participé à une randonnée en raquette à Clair. Donc toutes sortes d'activités qui permettent de découvrir la région et de rencontrer d'autres gens d'ailleurs et d'ici aussi , explique Normand Bourdeau, le directeur général du Centre des ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest.

À son arrivée, la famille Adam a reçu des jeux de société et des livres donnés par des gens de la communauté. Photo : Radio-Canada

Toutes ces initiatives sont appréciées par les familles immigrantes qui se retrouvent devant l’inconnu à leur arrivée.

Djamillatou Adam se fait un devoir de s’impliquer dans sa communauté et de participer aux diverses activités organisées.

On a organisé une fête dans tout le village et on nous a invités. Comme j'ai des enfants, à chaque fois que l'on organise des activités pour enfants ou en famille, je participe toujours avec ma famille , dit Djamillatou Adam.

Se familiariser avec les expressions du coin

Ayiévi Ayih est le père d’une autre famille originaire du Togo. Il affirme que sa famille s’adapte bien à leur nouvelle réalité et apprécie le fait de côtoyer d’autres Togolais au sein du groupe Nadeau Ferme Avicole.

Ayiévi Ayih était boucher au Togo avant son arrivée au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Même si le français est sa langue maternelle, il a fallu s’adapter aux accents et aux expressions locales utilisées par les résidents.

Quand je suis arrivé ici, ils ont dit qu'il y avait le brayon. Au début ils avaient ce hic-là. [...] On parlait des mots que je ne comprenais pas. Je me suis dit que je vais comprendre ce langage. Donc maintenant quand on me parle le brayon, je comprends! , lance Ayiévi Ayih.

Nadeau Ferme Avicole et le Centre des ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest se rencontrent régulièrement pour discuter des initiatives qui encouragent l'intégration des familles togolaises dans la région.

D’après un reportage de Mathilde Pineault