Discussions à cœur ouvert sur le cancer

Quelques mois après son 50e anniversaire, Manon Lévesque apprend qu’elle est atteinte d’un cancer. Ça a été tout un choc. Après le diagnostic, d’autres émotions font surface : la tristesse et la peur de l’inconnu, mais aussi la gratitude. Dans une série de trois reportages diffusée à l’émission L’heure de pointe Acadie, elle raconte son histoire et échange, sans filtre, avec d’autres personnes qui vivent avec la maladie.

Quand le diagnostic tombe

Chaque patient est confronté avec la maladie de façon différente, mais ils partagent tous une chose : le choc du diagnostic. Ce moment où tout change, où la vie bascule.

La coureuse acadienne et membre de la Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick, Patty Blanchard, a reçu un diagnostic de cancer en 2021. Photo : Rachelle Richard-Léger

Pour certains, le diagnostic survient après de nombreux tests, comme ce fut le cas pour la coureuse acadienne, Patty Blanchard, qui apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sang après sept ans de consultations avec des médecins.

Pour d'autres, le cancer a fait irruption dans leurs vies. Ce fut l’expérience de l’agente d’artistes Carole Chouinard – elle a appris qu'elle était atteinte d’un cancer colorectal à la suite d’une visite à l’urgence – et de l'artiste visuelle Madeleine Raiche – atteinte d'un cancer du sein, elle a rapidement partagé avec son médecin son intention de se faire enlever les deux seins et les ovaires.

L'artiste visuelle, Madeleine Raiche, apprend, en 2004, qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Photo : Rachelle Richard-Léger

Pour moi, il n’y avait pas de questions, j’avais déjà tout décidé. C’était ce qui était le mieux pour moi et je voulais vraiment entrer dans ce trip-là à coup de canon. Je voulais que ce soit fait. Awaye, ça presse , raconte Madeleine Raiche.

Écoutez le premier reportage à l'Heure de pointe Acadie Cancer : un diagnostic qui ébranle

L’heure des traitements

Une fois le choc initial passé, une nouvelle expérience de vie attend les patients. Une réalité qui, jusqu’ici, leur est inconnue : les traitements et tout ce que ça comprend. Chez certaines personnes, les effets secondaires des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie sont laborieux. L’idée de perdre ses cheveux ou d’être touché par de graves nausées entraîne la peur.

Pour Ginette Comeau, les premiers traitements de radiothérapie et de chimiothérapie pour un cancer des amygdales ont été source de craintes. La première radiation, ça m’inquiétait parce que c’était nouveau. Les premiers traitements, ça a été difficile , explique-t-elle.

Les traitements de Ginette Comeau ont occasionné des effets secondaires difficiles. Ses glandes salivaires et ses papilles gustatives ont été touchées pour un certain temps. Photo : Rachelle Richard-Léger

Malgré la peur, certaines personnes se sont donné comme mission de voir le côté positif des traitements.

Carole Chouinard a vu ses traitements comme un temps de réflexion. C’était quelque chose qui devait être fait et j’essayais de le rendre le plus heureux possible, partagé ma joie de vivre.

L'agente d'artistes, Carole Chouinard, a reçu un diagnostic de cancer colorectal en 2016. Photo : Rachelle Richard-Léger

De son côté, Madeleine Raiche raconte qu’elle s’est accrochée aux sons qui vibraient sur sa tête chauve et à son odorat aiguisé par la chimiothérapie.

Je passais dans le magasin et je sentais les oranges, je sentais les bananes et je respirais à fond de poumon quand les choses sentaient fortes. Je me disais : si c’est pour m’emporter et je suis pour ne pas survivre l’expérience, j’aurai vécu à 100 mille à l’heure en me rendant là , raconte-t-elle.

Écoutez le deuxième reportage à l'Heure de pointe Acadie Cancer : incursion dans le monde des traitements

Le cancer change-t-il vraiment les gens?

Depuis 2017, Manon Lévesque a reçu trois diagnostics de liposarcome. Une nouvelle déchirante, mais qu’elle a accueille avec positivisme en affirmant que ces diagnostics sont de nouveaux défis à relever .

Comme elle, plusieurs patients ont vu leur regard sur la vie changer avec la maladie.

Manon Lévesque Photo : Gracieuseté de Rachelle Richard Léger

Avec beaucoup d’émotions dans la voix, la coureuse Patty Blanchard remarque qu’elle a une plus grande sensibilité depuis qu’elle a affronté le cancer. On devient plus sensible et on ressent. Il me semble que je ressens plus profondément la souffrance et l’amour des autres.

Chantal Atkinson est atteinte d'un cancer du sang, un myélome multiple. Photo : Rachelle Richard-Léger

De son côté, Chantal Atkinson, atteinte de myélome multiple, a l’impression d’être une nouvelle personne. Elle a reçu deux greffes de cellules souches. Je suis Chantal 2.0 , déclare-t-elle. Je suis une différente Chantal. Une qui se dit "la vie est pour vivre".

Écoutez le troisième reportage à l'Heure de pointe Acadie Cancer : rester positive malgré le diagnostic

D'après les reportages de Manon Lévesque