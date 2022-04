La santé mentale des médecins s’est détériorée, selon leur association

Consultés par leur propre association, 49 % des répondants avouent que leur santé mentale est pire en ce moment qu’il y a deux ans et 17 % la qualifient de bien pire.

Les résultats sont inquiétants. Les médecins ont plus que jamais besoin de soutien car la pandémie est toujours là. Le nombre de cas dus aux variants de la COVID-19 continue de mettre à rude épreuve les médecins et l'ensemble du personnel de la santé. Ces pressions se reflètent dans les résultats de l'enquête , a affirmé le président de l’Association médicale de la Saskatchewan, le Dr Eben Strydom.

Trois répondants sur dix mentionnent que leur santé mentale est au même point aujourd’hui qu’il y a deux ans.

Aucune voix dans les décisions

Par ailleurs, 76 % des répondants disent qu’ils n’ont pas de voix dans la réponse provinciale pour sortir de la pandémie.

Les médecins ont le sentiment que leur expertise et leurs conseils n'ont pas été appréciés à leur juste valeur pendant la pandémie , a ajouté le Dr Strydom.

Selon lui, les responsables de la santé doivent écouter les médecins, mettre en œuvre des politiques et des procédures qui permettent de fournir des soins optimaux à leurs patients atteints ou pas de la COVID-19, renforcer les canaux de communication et favoriser la collégialité entre les travailleurs de la santé .

Selon cette consultation de l’Association médicale de la Saskatchewan, 43 % des répondants se disent préoccupés par leur propre sécurité et leur santé, pour eux-mêmes et leur famille.

Le premier ministre préoccupé

Mercredi, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, s’est dit préoccupé par les résultats de cette enquête de l’Association.

Ces deux années ont été extrêmement difficiles pour chacun d'entre nous en tant qu'individus, pour nous dans nos carrières. Nous avons pratiquement changé notre façon de faire chaque jour , a-t-il déclaré.

Il a affirmé que son gouvernement a un plan pour le recrutement et la rétention des travailleurs dans le domaine de la santé, y compris les médecins.

Ce que nous essayons de faire à court terme, c'est d'augmenter et de soutenir nos travailleurs de la santé de toutes les manières possibles en faisant appel à un certain nombre d'infirmières contractuelles dans les établissements de la province , a affirmé le premier ministre.

Le recrutement, fait-il remarquer, pose un défi non seulement en Saskatchewan, mais dans toutes les provinces.

Scott Moe a mentionné que son gouvernement a consulté les médecins de la province, le médecin hygiéniste en chef, Saqib Shahab, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Autorité de santé de la Saskatchewan pour sortir de cette crise sanitaire.

Le gouvernement a également fait face à un barrage de questions du Nouveau Parti démocratique lors de la période de questions, mercredi.

Près des deux tiers des médecins disent que leur santé mentale est pire ou bien pire qu'il y a deux ans. Ce sont des chiffres vraiment décourageants , a déclaré Ryan Meili.

Selon le chef de l’opposition, la rétention des médecins en Saskatchewan est plus problématique que dans d’autres provinces. Ryan Maili estime que le problème découle en partie du manque d’écoute et d’attention à la situation et aux avis des médecins, dans la gestion de la pandémie par la province.

Avec les informations d’Adam Hunter