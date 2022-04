Une nouvelle vie pour l’ancienne usine de Cascades Lupel à Cap-de-la-Madeleine

Les installations de l’ancienne usine de pâtes et papiers de Cascades Lupel, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, viennent d’être acquises par le Groupe Inspire, spécialisé en repositionnement et en restauration de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Le projet nécessitera un investissement allant de 10 à 12 millions $. Le groupe s’affaire déjà à démanteler les équipements de l’ancienne usine et à effectuer des travaux de plomberie et d’électricité, notamment, pour pouvoir y accueillir de nouvelles entreprises.

Il est cependant encore trop tôt pour confirmer qu’elle sera sa nouvelle vocation. On travaille une certaine vision du projet et on apprécierait pouvoir développer des usages reliés à l’agroalimentaire ou aux énergies vertes, parce qu’on est sensible à ce type d’industrie-là, mais bien évidemment, on sera garant des gens qui viendront cogner à notre porte pour s’installer chez nous , a expliqué le président du Groupe Inspire, Sébastien Gariépy.

Le groupe travaille conjointement avec Innovation et Développement économique Trois-Rivières pour attirer des entreprises. Des discussions préliminaires sont déjà en cours.

M. Gariépy a indiqué vouloir valoriser les lieux et le caractère patrimonial de ce site construit en 1911 à proximité du fleuve Saint-Laurent.

Un développement touristique n’est toutefois pas dans les cartons à l’heure actuelle.

Le Groupe Inspire a fait l’acquisition du bâtiment au coût de 6,6 millions $.