Inondations possibles dans le sud-est de la Saskatchewan

L’Agence estime que des températures plus chaudes et des pluies potentielles au cours des prochains jours pourraient entraîner une fonte rapide de la neige et provoquer des inondations.

Le sud-est de la province a été touchée par deux tempêtes qui ont récemment déversé d’importantes quantités de neige.

Selon l’Agence de sécurité de l'eau, il est possible que des inondations se produisent dans les terres avec la fonte des neiges. Des endroits comme l’est d'Estevan, Redvers, Oxbow, Carnduff et jusqu'à Moosomin au nord pourraient être touchés.

Les cours d'eau de la région pourraient déborder, notamment le ruisseau Pipestone, le ruisseau Moose Mountain, le ruisseau Short et la rivière Antler.

Il s’agit pour l’instant d’un avis préventif, ce qui n'empêche pas l’Agence de sécurité de l’eau de demander aux personnes vivant dans la région d'être prudentes.

« Nous ne faisons que regarder ce que les prévisions nous réservent. » — Une citation de Sean Osmar, porte-parole de l’Agence de sécurité de l'eau de la Saskatchewan

Il se peut qu'elles ne se développent pas, qu'elles ne se concrétisent pas, mais nous voulons simplement nous assurer que les gens de cette partie de la province sont au courant , précise le porte-parole de l'agence, Sean Osmar.

L'Agence de sécurité de l’eau de la Saskatchewan confirme qu'il y a encore de la capacité de stockage dans les principaux réservoirs de la région, notamment ceux de Rafferty, de Boundary et de Grant Devine.

Cependant, elle conseille à lapopulation de se tenir à l'écart de tout cours d'eau, surtout si de la glace ou d'autres débris sont visibles.

L'Agence avise les Saskatchewanais de ne pas traverser les cours d'eau à pied ou en véhicule s'ils ne connaissent pas la profondeur de l'eau.