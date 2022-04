Doug Ford présente un budget électoraliste avec cinq autres années de déficits

À quelques jours du déclenchement prévu de la campagne électorale en Ontario, le gouvernement Ford courtise les électeurs avec des mesures comme une réduction de la taxe sur l'essence et un crédit d'impôt pour les aînés, en plus d'investissements dans les infrastructures.

Selon le budget, les dépenses devraient grimper de plus de 6 % en 2022-2023 par rapport à cette année, pour se chiffrer à 198,6 milliards de dollars. C'est 20 % de plus qu'avant la pandémie en 2019-2020.

Le retour à l'équilibre budgétaire devra attendre jusqu'en 2027-2028.

La plupart des mesures contenues dans le budget 2022 avaient déjà été annoncées au cours des derniers mois par Doug Ford et ses ministres.

Les nouveautés : un crédit d'impôt pour les soins à domicile pour les aînés, une baisse d'impôt pour les moins nantis et la promesse d'ajouter un parc provincial (le lieu et le coût n'ont toutefois pas été déterminés).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Plan du gouvernement Ford pour la réduction du déficit provincial Photo : Radio-Canada

Le budget ne sera vraisemblablement jamais adopté avant l'élection provinciale du 2 juin, puisque les progressistes-conservateurs doivent ajourner les travaux à l'Assemblée législative cette semaine, pour ensuite déclencher la campagne électorale mercredi prochain.

Le budget servira donc uniquement de cadre électoral pour Doug Ford. Son ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, refuse de s'engager à l'adopter dans sa forme actuelle si les progressistes-conservateurs sont réélus.

« On va avoir les élections et on va écouter les Ontariens. » — Une citation de Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario

L'attachée de presse du premier ministre Ford, Ivana Yelich, a tenté de corriger le tir en affirmant ceci sur Twitter après le dépôt du budget jeudi : C'est le budget que Doug Ford va présenter à nouveau s'il est réélu. Point à la ligne.

Le budget déposé par le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy servira de cadre électoral au premier ministre Doug Ford (vu de dos), en prévision du scrutin du 2 juin. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Cinq ans de déficits

Le ministre Bethlenfalvy se défend de ne pas équilibrer le budget plus rapidement, alors que le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario (BRF) soutenait récemment que la province pourrait sortir du rouge d'ici 2023-2024.

Il affirme que la pandémie a montré l'ampleur du sous-investissement du gouvernement libéral précédent, appuyé par le NPD .

« On a le bon équilibre. On éliminera le déficit deux ans plus tôt que prévu. On investit dans les infrastructures. » — Une citation de Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances

Un crédit d'impôt pour les soins à domicile

Selon le budget, les aînés de 70 ans et plus qui habitent à la maison seront admissibles à un nouveau crédit d'impôt couvrant jusqu'à 25 % de leurs frais médicaux, et ce, jusqu'à concurrence de 6000 $ pour un crédit maximum de 1500 $.

Parmi les dépenses admissibles : l'aide d'une infirmière ou d'une ergothérapeute, des soins dentaires, l'achat de lunettes, d'un triporteur, de couches et d'appareils à oxygène.

Le gouvernement Ford confirme aussi dans le budget que le seuil d'admissibilité au crédit d'impôt pour les personnes et les familles à faible revenu sera abaissé, permettant à environ 700 000 personnes de plus de s'en prévaloir. Les individus gagnant 50 000 $ et moins ainsi que les familles dont le revenu ne dépasse pas 82 500 $ en revenus seront désormais admissibles.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les principales dépenses, selon le budget 2022 de l'Ontario Photo : Radio-Canada

Des promesses non chiffrées

Le gouvernement ne chiffre pas le coût de plusieurs des mesures contenues dans le budget, y compris le controversé projet d'autoroute 413. L'explication : la province attend les appels d'offres.

Par ailleurs, les progressistes-conservateurs promettent un nouveau parc provincial, mais ne savent pas où il sera situé ni combien un tel projet coûtera, disant que ces détails restent à déterminer.

La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, avait annoncé en grande pompe en novembre dernier une modernisation de la Loi provinciale sur les services en français. Toutefois, aucune somme supplémentaire n'y est allouée dans le budget.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les principales dépenses, selon le budget 2022 de l'Ontario Photo : Radio-Canada

Les réactions

La chef de l'opposition officielle, la néo-démocrate Andrea Horwath, accuse les progressistes-conservateurs d'ignorer les besoins criants de la population en matière de logement abordable et du coût élevé des soins dentaires et des médicaments, notamment.

Ce gouvernement est complètement coupé de la réalité des Ontariens ordinaires , lance-t-elle.

Elle met en garde les électeurs s'ils choisissent d'accorder un deuxième mandat au gouvernement Ford, alors que le ministre des Finances refuse de confirmer qu'il adoptera le budget dans sa forme actuelle, si les progressistes-conservateurs sont réélus.

« Que cachent-ils? Doug Ford va se remettre à sabrer les dépenses s'il est réélu. » — Une citation de Andrea Horwath, chef du NPD

La chef du NPD, Andrea Horwath, et le chef libéral, Steven Del Duca, courtisent eux aussi les Ontariens, en prévision du scrutin de juin. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le chef libéral, Steven Del Duca, accuse le gouvernement Ford d'avoir réduit les dépenses en éducation de 1,3 milliard au cours de la dernière année.

« Il n'y a aucune nouvelle idée [dans le budget] pour améliorer nos écoles ou fournir de meilleurs soins aux aînés. » — Une citation de Steven Del Duca, chef des libéraux

La politologue Geneviève Tellier, professeure à l'Université d'Ottawa, souligne que Doug Ford, qui s'était fait élire en 2018 en promettant de limiter les dépenses, délaisse cette approche à l'approche des élections.

« Ils ont fait un budget électoraliste. Ils ne peuvent pas montrer qu'ils font preuve de prudence financière, ce qui déplaira à leur base. Et les milieux d'affaires ne seront pas contents de ce budget-là, parce que ça va créer de l'inflation, ça va accentuer la pénurie de main-d'œuvre. » — Une citation de Geneviève Tellier, politologue

La politologue Geneviève Tellier pense que le budget ne plaira pas à de nombreux partisans conservateurs. Photo : Radio-Canada

Cela dit, elle note que le budget prévoit une augmentation moyenne des dépenses de programme de 2,5 % par an. Considérant l’inflation actuelle, ça semble assez bas , dit-elle.

Lors de la campagne électorale de 2018, Doug Ford avait promis de réduire l'impôt de la classe moyenne, mais cette promesse ne se retrouve pas dans le budget encore cette année. Pas de remise de 500 $ non plus comme au Québec pour aider les Ontariens à faire face à l'augmentation fulgurante du coût de la vie durant la pandémie.

En fait, les grands gagnants de ce budget sont les automobilistes, souligne la professeure Tellier, qui devraient avoir droit, si M. Ford est réélu, à une réduction de la taxe sur l'essence, sans parler de l'annulation des frais de vignette d'immatriculation et des investissements dans les autoroutes.