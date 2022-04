Jour de commémoration: la Côte-Nord enregistre plus de 1000 accidents du travail en 2021

En cette journée commémorative des personnes décédées ou blessées au travail, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rapporte qu’une personne est morte lors d’un accident du travail sur la Côte-Nord et qu’une personne est décédée à la suite d’une maladie professionnelle, l’an passé. C’est un décès de plus qu’en 2020, dans la région.

Dans l’ensemble du Québec, 60 personnes ont perdu la vie lors d’un accident du travail, soit 3 de plus qu’en 2020.

28 Avril - Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail Cette journée de commémoration internationale est l’occasion d’honorer la mémoire des personnes décédées ou blessées au travail et de rappeler aux travailleurs, aux travailleuses et aux employeurs l’importance d’agir pour rendre les milieux de travail plus sécuritaires. Source – CNESST

Cette journée sert également à sensibiliser à l’importance du respect des mesures de sécurité dans les milieux de travail.

Le Jour de deuil est une occasion de se rappeler notre engagement collectif pour la santé et la sécurité en milieu de travail. Particulièrement aujourd’hui, ayons une pensée spéciale pour les travailleurs et travailleuses de la santé. Nous leur devons beaucoup. Continuons à respecter les consignes de santé et de sécurité du travail et à appliquer les mesures sanitaires en vigueur, a mentionné par voie de communiqué , Manuelle Oudar, la présidente-directrice générale de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .

Accident du travail et maladie professionnelle

Par ailleurs, toujours selon les résultats présentés par la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , les accidents du travail ont diminué en 2021 sur la Côte-Nord, pour un total de 1 104, soit 33 de moins qu’en 2020.

Les accidents du travail ont diminué en 2021 sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Les maladies professionnelles ont toutefois augmenté, pour un total de 204 victimes, soit une augmentation de 57 par rapport à 2020.

Les maladies professionnelles augmenté pour un total de 204 en 2021. Photo : Radio-Canada