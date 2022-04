Trois Torontois arrêtés avec 1,6 million $ en drogues à Thunder Bay

Les autorités ont obtenu un mandat de perquisition grâce à une enquête, qui est toujours en cours, concernant la vente à cette adresse.

Deux suspects se trouvaient dans le domicile au moment de la fouille. Un troisième a été retrouvé dans une cour avoisinante, tentant de fuir la scène.

Ils ont tous été menottés et transportés au quartier général de la police municipale.

Les agents de la paix ont trouvé des quantités de six types de drogues, dont du fentanyl, des méthamphétamines et de la cocaïne, une arme à feu, 100 000 $ en argent comptant et de l'équipement utilisé pour le trafic dans l’édifice.

La valeur marchande des stupéfiants est d’environ 1,6 million de dollars.

Les suspects, âgés de 21 à 31 ans, feront face à une multitude d’accusations, dont la possession de substances illicites afin d’en faire le trafic.

L’un d’entre eux a déjà été arrêté à deux reprises par la police de Thunder Bay en janvier et mars 2019 pour possession de cocaïne.