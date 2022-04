La Ville d’Ottawa se dit prête à accueillir le convoi de motocyclistes

Selon M. Bell, les manifestants devraient arriver d’ici vendredi après-midi et tenir la majeure partie de leurs activités, samedi. Si tout se déroule comme prévu, leur départ est prévu dimanche.

Samedi, entre 400 et 500 motocyclistes devraient emprunter le tracé établi pour la manifestation, à partir de 10h45.

Ce tracé longe la zone d’exclusion aux véhicules motorisés déjà annoncée. Il partira du chemin Coventry en direction du centre-ville, via la promenade Vanier, le chemin Montréal, puis la rue Rideau. Le convoi empruntera ensuite la rue Waller, traversera le pont Mackenzie King, puis roulera sur la rue Elgin, l'avenue Laurier Ouest avant de converger vers l’autoroute 417 via la rue Nicholas.

Steve Bell, le chef intérimaire du Service de police d'Ottawa (archives) Photo : Fred Pépin

Aucun arrêt ou stationnement ne sera toléré sur le trajet, prévient le Service de police d’Ottawa (SPO) et des agents se tiendront prêts en cas de non-respect de cette consigne, a indiqué M. Bell.

La police d’Ottawa ajoute toutefois que les routes ne seront pas fermées et que les résidents pourront circuler librement.

Notre priorité est la sécurité de nos résidents et de nous assurer que la manifestation reste pacifique avec le moins d’impact sur nos résidents , a insisté le maire Jim Watson.

Plusieurs mesures en place

La Ville d’Ottawa a déjà annoncé, plus tôt cette semaine, la mise en place d’un périmètre d’exclusion des véhicules à moteur élargi, comprenant notamment au Marché By.

La Municipalité a également indiqué qu'un certain nombre de restrictions de stationnement exceptionnelles seront en vigueur au centre-ville, dans le quartier de la Côte-de-Sable et à Vanier, cette fin de semaine, invitant les automobilistes à surveiller la signalisation et à déplacer leur véhicule en conséquence.

Tous les véhicules qui ne respectent pas les zones d’arrêt interdit recevront une contravention et se verront remorquer , préviennent les Services des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa.

Le chef intérimaire du SPOService de police d'Ottawa a martelé qu’aucun débordement ne sera toléré, ni aucune manifestation de haine ou de violence.

« Les gens ont le droit de manifester pacifiquement, mais il y aura des conséquences pour ceux qui ne respectent pas la loi. » — Une citation de Steve Bell, chef intérimaire du Service de police d’Ottawa

Informée sur les réseaux sociaux avoir été identifié comme un site de rassemblement pour les activités de protestation de cette fin de semaine, la Recreation Association of the Public Service of Canada (RA Centre) a indiqué, par voie de communiqué, jeudi, que les personnes associées à la manifestation ou participant à la manifestation n'ont pas la permission ou l'accès au Centre RA et qu'elle aura recours aux contraventions et au remorquage le cas échéant.

Ces derniers jours, la police d’Ottawa a multiplié les mises en garde sur ses réseaux sociaux.

Début du widget . Passer le widget? Rappel : si vous avez participé à la manifestation illégale de février 2022, que vous avez été accusé et que vous avez des conditions pour ne pas être à Ottawa, sachez que vous devez respecter ces conditions. Si vous ne respectez pas vos conditions, vous serez arrêté et accusé. — Ottawa Police (@OttawaPolice) April 27, 2022 Fin du widget . Retour au début du widget?

Le SPOService de police d'Ottawa pourra bénéficier de l’aide de 200 agents supplémentaires de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), si le besoin se présente . Le total des effectifs déployés ou disponibles, cette fin de semaine, n’a toutefois pas été révélé. Mais selon M. Bell, le SPOService de police d'Ottawa dispose des effectifs nécessaires pour répondre à tout type de situation.

Une présence policière accrue dans les rues du centre-ville d’Ottawa devrait se faire sentir dès jeudi soir, selon le chef intérimaire.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a prévu des effectifs supplémentaires, visibles et en mesure d’intervenir en cas de débordements. Toutefois, aucun passage du convoi n'y est annoncé, pour le moment.

Une confiance à rebâtir

En point de presse, jeudi matin, M. Bell, tout comme le maire Jim Watson, ont répété avoir un plan pour éviter les débordements observés en janvier et février, lors de la manifestation des camionneurs qui a paralysé le centre-ville pendant plus de trois semaines.

J’ai beaucoup confiance en M. Bell et son équipe. Nous sommes dans une meilleure position pour protéger les citoyens de la ville d’Ottawa. Ce n’est pas possible d’offrir une assurance qu’il n’y aura pas de problèmes pendant la fin de semaine, c’est impossible de voir l’avenir, mais, comme M. Bell l’a dit, nous avons un plan. Nous avons eu plus de temps de faire ce plan [qu']en février , a expliqué le maire Watson.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Nous avons déjà commencé à mettre en place ce plan , a ajouté le chef Bell.

« Notre plan a été conçu pour répondre aux inquiétudes et permettre l’accès aux résidents. » — Une citation de Patricia Ferguson, cheffe adjointe intérimaire du Service de police d’Ottawa

Le SPOService de police d'Ottawa dit être en contact avec les organisateurs de la manifestation, mais il demeure encore des inconnus, a reconnu Patricia Ferguson, cheffe adjointe intérimaire de la police d’Ottawa.

Nous avons des contacts réguliers avec les organisateurs du "Rolling Thunder", mais nous sommes aussi au courant qu’il y a d’autres personnes qui sont impliquées et qui prévoient quelque chose. On veut aussi être en contact avec eux , a-t-elle indiqué.

Des citoyens méfiants

Certains citoyens de la capitale fédérale demeurent méfiants. Solidarité Ottawa, une coalition de syndicats locaux, d'organismes communautaires et de résidents, garde en mémoire la manifestation des camionneurs en début d’année, blâmant la Ville d'Ottawa et le SPOService de police d'Ottawa pour n'avoir pas réussi à protéger les résidents .

Le groupe, qui doit tenir une conférence de presse jeudi matin, craint un nouvel échec avec l’arrivée des motocyclistes.

Les syndicats, les organisations communautaires et les résidents se tiennent debout pour démontrer que la haine d'extrême droite n'est pas la bienvenue dans notre communauté et que nous nous tenons les uns à côté des autres , indique Solidarité Ottawa, dans un avis envoyé aux médias.

Le maire Jim Watson dit comprendre l’inquiétude des citoyens, mais tente de se faire rassurant.

Je comprends qu’il y ait beaucoup de frustration, car la manifestation de février a été dure pour les résidents et les petites entreprises. Mais nous sommes dans une meilleure position avec cette manifestation, cette fin de semaine , a-t-il insisté.

Le chef intérimaire a invité les résidents à signaler tout problème et à éviter d'essayer de régler directement la situation par eux-mêmes.