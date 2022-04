La première bourse du Fonds de l’athlète de la Mauricie décernée à Florence Brunelle

Le FAM a été lancé en novembre 2021 par Excellence sportive Mauricie dans le but de soutenir les athlètes de l’élite qui participe aux Jeux du Canada ou aux Jeux olympiques et paralympiques.

Florence Brunelle s’est dite heureuse et reconnaissante d’être la récipiendaire de cette bourse qui peut faire une grande différence dans le parcours d’un athlète, a-t-elle expliqué en entrevue au Téléjournal Mauricie Centre-du-Québec.

De savoir qu’il y a autant de monde derrière moi qui me soutiennent, qui m’encouragent, qui croient en moi, je pense que ça m’aide beaucoup, autant dans les bons moments, mais surtout dans les moments plus durs où je me remets en question , a affirmé la patineuse de 18 ans.

« De savoir que tous ces gens-là me supportent et sont là pour moi, ça m’aide clairement à m’améliorer et à devenir la meilleure athlète que je suis capable. » — Une citation de Florence Brunelle

Florence Brunelle lors des demi-finales du relais féminin en patinage de vitesse courte piste, aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Associated Press / Natacha Pisarenko

Une saison hors du commun

Florence Brunelle a connu une saison remarquable. Elle a remporté trois médailles d’or aux Championnats du monde junior et un total de quatre médailles d’argent avec le relais canadien sur le circuit de la Coupe du monde et aux Championnats du monde.

Brunelle est également devenue la plus jeune patineuse de vitesse sur courte piste à prendre part aux Jeux olympiques avec l’équipe canadienne.

Bien qu’elle ne soit pas montée sur le podium à Pékin, l’athlète dit avoir pu mettre à profit cette expérience lors des compétitions qui ont suivi.

Clairement, dans les meilleures années, je vais être en mesure, grâce à cette expérience-là, de savoir sur quoi focusser, quoi améliorer pour rehausser mon niveau et j’ai très hâte de voir ce que l’avenir [me réserve].