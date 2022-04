Des propriétaires cherchent des trucs pour augmenter les loyers

Des propriétaires et des gestionnaires d’appartements discutent de moyens potentiels d’échapper au plafond de 3,8 % qui sera bientôt imposé sur les hausses des loyers au Nouveau-Brunswick.

Plus d’une vingtaine de propriétaires et gestionnaires immobiliers ont récemment participé à une discussion en ligne publiée sur le site YouTube par la Moncton Real Estate Investing Organization.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Plus d’une vingtaine de propriétaires et gestionnaires immobiliers ont récemment participé à une discussion en ligne publiée sur le site YouTube par la Moncton Real Estate Investing Organization. Photo : YouTube

Ils ont parlé de diverses possibilités : convaincre les locataires d’accepter volontairement des hausses plus importantes, leur imposer des locations d'une durée limitée qui les forcerait à quitter les lieux à leur échéance ou prévoir des travaux de rénovation suffisamment importants pour justifier leur départ, que ces rénovations aient lieu comme prévu ou non.

Selon le gestionnaire immobilier, Tony LeBlanc, qui a dirigé en grande partie la discussion, le gouvernement est au courant de leurs démarches. Il ne serait guère étonnant, selon lui, que le gouvernement commence à corriger les failles en question dans son projet de loi.

Le gouvernement a annoncé dans son budget son plan d’imposer pour cette année un plafond aux hausses de loyer, rétroactif au 1er janvier. Des locataires ont dénoncé auparavant une série de hausses de loyer de 20 %, de 30 %, même de 90 % à la suite de la vente d’immeubles à de nouveaux propriétaires.

De possibles échappatoires?

Durant la discussion en ligne, Tony LeBlanc a expliqué qu’une cliente qui a récemment acheté un immeuble et investi 150 000 $ pour le rénover est désemparée. C’est pourquoi il compte demander aux locataires, au nom de cette propriétaire, d’accepter une hausse de loyer supérieure à 3,8 %.

Cette stratégie a déjà été employée dans la province le mois dernier. Un nouveau propriétaire à Hampton a expulsé ses locataires après qu’ils ont refusé d’accepter volontairement des hausses de 29 % et de 43 %. Le propriétaire a indiqué que ces loyers seront convertis en locations saisonnières.

Le plafond proposé s’applique aux locataires actuels plutôt qu’aux nouveaux locataires, d’où l’idée à Moncton de limiter la durée des locations ou de prévoir des travaux de rénovation qui justifieraient un changement de locataires.

Les changements proposés à la loi permettront l’expulsion de locataires dans certaines circonstances, dont en cas de travaux de rénovation suffisamment importants. Le gouvernement n’a pas précisé ce que cela signifie. Tony LeBlanc croit qu’il est question de travaux qui dureraient plus de deux mois pour justifier une expulsion et qu’il n’y aurait aucune conséquence si les rénovations sont terminées plus tôt.

Tony LeBlanc a toutefois recommandé la prudence aux participants parce que des amendes sont prévues en cas de non-respect des règles.

Aucun des trois principaux organisateurs de la discussion n’a répondu à des demandes d’entrevue.

Les conseils d'un défenseurs des locataires

Peter Jongeneelen, membre de l’organisme ACORNAssociation of Community Organizations for Reform Now qui milite pour une réforme en la matière, conseille aux locataires de refuser toute hausse supérieure au plafond. Il dit que les locataires ne devraient pas avoir à payer pour les erreurs d’investissement des propriétaires.

Il recommande aux locataires de ne pas quitter les lieux pour des rénovations avant d’avoir consulté le Tribunal sur la location de locaux d’habitation.

M. Jongeneelen demande aussi au gouvernement de resserrer les règles pour prévenir les échappatoires dont l’industrie discute publiquement.

Le projet de loi sur le plafonnement doit être révisé et débattu par les députés durant la prochaine séance de travaux législatifs, qui commencera le 10 mai.