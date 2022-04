Offensive pour lutter contre la propagation de la moule zébrée au lac Massawippi

Pour la Régie qui regroupe les cinq municipalités riveraines de ce lac, il est important de redoubler d’efforts pour sensibiliser les usagers à l’obligation de laver leurs embarcations à l’entrée et à la sortie du lac, particulièrement depuis la découverte de moules zébrées dans le secteur nord-est du lac l’automne dernier. Il y a beaucoup de promotions qui ont été faites, maintenant on est rendus à l’étape de cibler des événements publics pour rejoindre toutes les clientèles , raconte la présidente du Parc régional Massawippi et mairesse de Hatley, Hélène Daneau.

La campagne s’est invitée au tournoi de l’ouverture de la pêche du club de conservation du lac Massawipi. Lors de l'événement, 153 embarcations ont été nettoyées, dont 78 étaient la propriété de non-résidents de la région. C’est d’autant plus important de faire de la sensibilisation au sein de nos riverains, mais aussi au sein de la population en général. Mme Daneau souligne que la campagne va s’intensifier durant La fête de la pêche et lors de fin de semaine achalandée.

« Si on souhaite conserver un lac en santé pour les générations futures, je pense que c’est maintenant qu’il faut agir. » — Une citation de Hélène Daneau, présidente du Parc régional Massawippi et mairesse de Hatley

On a rencontré les patrouilleurs de la MRC Memphrémagog et il y aura des contrôles beaucoup plus serrés qui se feront cet été, en fait à partir de maintenant. Mme Nadeau explique les plaisanciers s’exposent à des contraventions, voir même être accompagnés jusqu’à leur sortie du lac s’ils n’ont pas de preuve comme quoi leur embarcation a été lavée. On est en mode encore une fois de communication avec nos citoyens, mais on s'en viendra vers un mode de contrôle et de coercition si les gens n’entendent pas notre message.

Des stations de lavage sont à la disposition des plaisanciers à Ayer’s Cliff et North Hatley.