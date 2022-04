Un outil pour faciliter l’accès aux organismes communautaires de la MRC de Memphrémagog

Le répertoire regroupe une quarantaine de services communautaires. L'initiative est inspirée par d’autres corporations de la province, et veut permettre une meilleure accessibilité aux organismes. On se rend compte qu’on a de plus en plus de sollicitation, et les gens ont de la difficulté à nous trouver , mentionne l’agente de communication de la Corporation de développement communautaire de Memphrémagog, Marie-Pier Corriveau.

« C’est vraiment la pandémie qui a mis en lumière ce besoin-là des organismes d’être présents en ligne, mais aussi de permettre à la population d’avoir accès virtuellement à ces services, qui sont de plus en plus en demande. » — Une citation de Marie-Pier Corriveau, agente de communication de la Corporation de développement communautaire de Memphrémagog

Les citoyens peuvent ainsi sélectionner la zone, le public ciblé et le secteur d'activité. On va vraiment chercher tous les organismes de toutes les municipalités. On veut également s’ouvrir aux tables de concertation, qui n’offrent pas un service directement à la population, mais peuvent généralement référer un citoyen à un service , mentionne Marie-Pier Corriveau au micro de l’émission Par ici l’info.

L’outil est disponible sur le site web de la Corporation de développement communautaire de Memphrémagog.