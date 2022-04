L’entreprise Stable Connections de Lorette primée à la Fosse aux lions 2022

L’ ergothérapeute en chef et propriétaire de l’entreprise, Sarah-Michelle Senécal, remporte le grand prix de 15 000 $.

Le prix est remis par le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, l'organisateur de ce concours d'entreprenariat billingue.

Grâce à cette somme, Mme Senécal pourra se procurer un monte-personne, ouvrant ses services à plus d'adultes.

Elle indique qu’elle devait limiter la présence de clients adultes puisqu’elle était dans l’incapacité physique de les aider à monter sur le dos du cheval en raison de leur taille ou de leur poids.

De plus, Mme Senécal souhaite se procurer un simulateur sensoriel de mouvement pour aider ses clients atteints d’épilepsie.

Ainsi, elle pourra les voir plus rapidement, mais aussi, grâce à cet outil, les peurs sont désensibilisées, écrit-elle dans sa présentation.

Le simulateur équin c’est fantastique! Typiquement, quand on a des clients avec des crises actives en épilepsie, il faut attendre six mois avant de les mettre sur un cheval. Avec la machine, on peut avoir un plan de sécurité. Et pour nos petits cocos, on peut bâtir leur confort avec le mouvement équin avant de les mettre sur le dos d’un cheval , explique Marie-Michelle Senécal en entrevue à Radio-Canada.

Elle raconte qu’une de ses clientes faisait jusqu’à 24 crises d’épilepsie par jour causées par le stress. En l’espace de huit mois, cette personne peut maintenant retrouver ses activités sportives et scolaires, car les crises sont moins fréquentes.

Marie-Michelle Senécal pose fièrement avec son équipe après avoir remporté la finale de la Fosse aux lions 2022, le 27 avril. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

L’entreprise de Mme Senécal, Stables Connections, existe depuis cinq ans. Elle compte cinq employés et huit chevaux.

Lors de la pandémie, elle a offert ses services pour gérer les traumatismes aux travailleurs de la santé de première ligne. Actuellement, elle offre du soutien à la communauté canado-ukrainienne touchée par l’invasion de la Russie en Ukraine.

Un travail de cœur qui a de l'impact

Membre du jury et directrice générale du Centre culturel franco-manitobain, Ginette Lavack soutient que la décision n’a pas été facile pour les membres du jury, mais la corde du cœur a fait pencher la balance.

C’est touchant, le travail que Sarah-Michelle fait. On le voit, de plus en plus des gens dans la société souffrent de problèmes de santé mentale et de traumatisme. Elle offre un service unique qui fait ses preuves et qui a un impact positif sur ces gens-là , témoigne-t-elle.

Selon Mme Lavack, que l’entrepreneuse victorieuse vienne du rural est un autre plus et démontre que la francophonie est vibrante et en santé un peu partout dans la province .

Le jury de la Fosse aux lions 2022 était composé de Robert Tétrault, Ginette Lavack et Michel Durand-Wood. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Marie-Michelle Senécal a tenu à remercier le public et le jury lors de son allocution en fin de soirée.

Je ne peux pas vous remercier assez. Vous ne savez pas l’impact que ça aura sur la clientèle francophone et anglophone. La demande de service cette année est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et vous allez avoir un impact majeur , a-t-elle déclaré.

Selon des statistiques qu’elle a énumérées durant sa présentation, plus de 6000 jeunes de moins de 18 ans ont besoin de services spécialisés au Manitoba. La liste d’attente pour des services communautaires peut s’étirer jusqu’à deux ans, déplore-t-elle.

À plus long terme, Mme Senécal aimerait faire construire sur son terrain un plus grand bâtiment dans lequel plusieurs séances pourraient être tenues à la fois, y loger des bureaux de consultations et avoir un gymnase sensoriel. Le coût de ce projet est estimé à 350 000 $.

Les trois autres entreprises concurrentes étaient Typha Co, qui s’attaque aux problèmes environnementaux, la boutique bilingue Atomic Flower Cannabis et l’entreprise Komera Inc., qui fabrique des sauces piquantes inspirées d’Afrique.

La finale de la Fosse aux lions 2022 était présentée au Théâtre Cercle Molière, en plus d’être diffusée sur le web. Il s’agissait de la dixième mouture de l’événement, qui a été tenu de manière virtuelle l’an dernier et annulée en 2020 en raison de la pandémie.