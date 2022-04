Le fugitif le plus recherché au pays arrêté

Abilaziz Mohamed, qui était recherché pour meurtre au premier degré, a été arrêté mardi soir.

La police de Toronto l'avait identifié comme suspect dans le meurtre de Craig McDonald.

Le soir du 13 octobre 2021, Craig McDonald se serait disputé avec le suspect alors qu'il regardait un match de hockey des Maple Leafs de Toronto dans un restaurant Boston Pizza, à Scarborough.

Le suspect l'aurait attendu dans le stationnement du restaurant, où il l'aurait tué par balles.

Mardi matin, la police de Toronto, en coopération avec le Programme national Bolo, a identifié Abilaziz Mohamed comme le premier des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada.

L'avis de recherche promettait une récompense de 250 000 $ pour toute information permettant de mener à son arrestation.